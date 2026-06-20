Roberto Leal ha conseguido una silla muy buscada en televisión y se ha convertido en uno de los presentadores imprescindibles de cada noche. Ahora bien, él no ha sido de esos que tienen claro, desde muy pequeños, que quieren dedicarse al periodismo y trabajar en la pequeña pantalla. En su caso, de hecho, nunca se habría imaginado que acabaría ganándose la vida de esta manera porque comenzó en el mundo laboral de una manera muy diferente y en un ámbito que no tiene absolutamente nada que ver con la comunicación.

El andaluz no nació en una familia acomodada, así que tuvo que acostumbrarse a trabajar desde joven: «En casa siempre me dijeron que tenías que trabajar para ganarte las cosas». Desde su casa de barrio en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra encontró trabajo en uno de los supermercados del pueblo, donde estuvo un tiempo y la mar de feliz.

Lo ha explicado él mismo en su intervención en un pódcast de Atresplayer llamado Prohibido morirse. Aquí, recuerda aquella época con una sonrisa mientras sorprende a los fans que desconocían esta faceta de su juventud: «Apliqué para poder estudiar Periodismo en la Universidad de Sevilla, pero mientras tanto trabajaba como cajero en un supermercado del pueblo«.

En ese momento, dice que trabajaba en la caja rápida: «Yo era quien cobraba los yogures naturales, las acelgas, los tomates… Era de los pocos cajeros chicos que había, fui de los primeros en ir con pajarita y camisa de manga corta». Hasta entonces, todo eran chicas, pero con su carisma consiguió que lo contrataran.

En esta entrevista, Roberto Leal explica cómo terminó estudiando Periodismo… porque no era su primera opción: «Mi primera opción era Bellas Artes y la segunda, Publicidad. Mi idea, en realidad, era hacer Diseño Gráfico. Como tercera opción coloqué Periodismo y terminé estudiándola de rebote».

Y es que, como decíamos, él no tenía la vocación que dicen sentir la gran mayoría de estudiantes de esta carrera: «Yo no fui el típico niño que entrevista a sus abuelos porque sabe que será periodista». De hecho, Roberto Leal asegura que él siempre decía que quería ser dibujante o algo que tuviera que ver con el espectáculo. El problema, que nunca ha cantado ni bailado bien.

¿Qué otros trabajos ha tenido Roberto Leal fuera de la televisión?

Además de la época de cajero de supermercado, Roberto Leal ha trabajado en otras cosas fuera de la televisión. Por ejemplo, revela que ayudó a su padre como albañil en la construcción varias veces: «Él salía de casa a las seis de la mañana y no volvía hasta las nueve de la noche. Muchas veces estuve haciéndole de ayudante los fines de semana cuando intentaba ganar dinero para poder ir a la Universidad».

Cajero, albañil… y, finalmente, periodista. El presentador de Pasapalabra recuerda que los primeros trabajos después de la Universidad ya tuvieron que ver con lo que había terminado estudiando. Lo vimos en Canal Sur como reportero, lo ficharon por TVE donde comenzó a destacar en España Directo y, de ahí, a presentador estrella de Operación Triunfo antes del cambio a Atresmedia. Ahora no hacen más que darle un programa exitoso tras otro, algo que demuestra que el destino hizo bien en querer que lo seleccionaran para la tercera opción de su lista y no para ninguna de las otras.