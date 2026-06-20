Roberto Leal ha aconseguit una cadira molt buscada a televisió i s’ha acabat convertint en un dels presentadors imprescindibles de cada vespre. Ara bé, ell no ha estat d’aquests que tenen clar, des de ben petits, que volen dedicar-se al periodisme i treballar a la petita pantalla. En el seu cas, de fet, mai no s’hauria imaginat que acabaria guanyant-se la vida d’aquesta manera perquè va començar en el món laboral d’una manera molt diferent i en un àmbit que no té absolutament res a veure amb la comunicació.
L’andalús no va néixer en una família acomodada, així que va haver d’acostumar-se a treballar des de ben jove: “A casa sempre em van dir que havies de treballar per guanyar-te les coses”. Des de la seva casa de barri al municipi sevillà d’Alcalá de Guadaíra va trobar feina a un dels supermercats del poble, on va estar-s’hi un temps i la mar de feliç.
Ho ha explicat ell mateix en la seva intervenció en un pòdcast d’Atresplayer anomenat Prohibido morirse. Aquí, recorda aquella època amb un somriure mentre sorprèn els fans que desconeixien aquesta faceta de la seva joventut: “Vaig aplicar per poder estudiar Periodisme a la Universitat de Sevilla, però mentrestant treballava com a caixer en un supermercat del poble“.
En aquell moment, diu que treballava en la cua ràpida: “Jo era qui cobrava els iogurts naturals, les bledes, els tomàquets… Era dels pocs caixers nois que hi havia, vaig ser dels primers a anar amb corbatí i camisa de màniga curta”. Fins llavors, tot eren noies, però amb el seu carisma va aconseguir que el contractessin.
En aquesta entrevista, Roberto Leal explica com va acabar estudiant Periodisme… perquè no era la seva primera opció: “La meva primera opció era Belles Arts i la segona, Publicitat. La meva idea, en realitat, era fer Disseny Gràfic. Com a tercera opció vaig col·locar Periodisme i vaig acabar estudiant-la de rebot”.
I és que, com dèiem, ell no tenia la vocació que diuen sentir la gran majoria d’estudiants d’aquesta carrera: “Jo no vaig ser el típic nen que entrevista els seus avis perquè sap que serà periodista”. De fet, Roberto Leal assegura que ell sempre deia que volia ser dibuixant o alguna cosa que tingués a veure amb l’espectacle. El problema, que mai no ha cantat ni ballat bé.
Quines altres feines ha tingut Roberto Leal fora de la televisió?
A més a més de l’època de caixer de supermercat, Roberto Leal ha treballat d’altres coses fora de la televisió. Per exemple, treu a la llum que va ajudar el pare com a paleta en la construcció diverses vegades: “Ell marxava de casa a les sis del matí i no tornava fins a les nou de la nit. Moltes vegades vaig estar fent-li d’ajudant els caps de setmana quan intentava guanyar diners per poder anar a la Universitat”.
Caixer, paleta… i, finalment, periodista. El presentador de Pasapalabra recorda que les primeres feines després de la Universitat ja van tenir a veure amb el que havia acabat estudiant. El vam veure a Canal Sur com a reporter, el van fitxat per TVE on va començar a destacar a España Directo i, d’aquí, a presentador estrella d’Operación Triunfo abans del canvi a Atresmedia. Ara no fan més que donar-li un programa exitós rere un altre, cosa que demostra que el destí va fer bé en voler que el seleccionessin per a la tercera opció de la seva llista i no per a cap de les altres.