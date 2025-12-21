Nueva pelea mortal en Cataluña. Este domingo de madrugada un hombre de 42 años ha perdido la vida tras ser apuñalado en una pelea en la calle en la localidad de Molins de Rei, en el Baix Llobregat. La noticia la ha adelantado El Caso y fuentes policiales la han confirmado a la ACN señalando que los hechos se remontan hacia las 4 de la madrugada, cuando los agentes recibieron el aviso en el que se alertaba que había una persona en la vía pública sin signos de vida y con signos de violencia.

Según las informaciones aparecidas la persona fallecida se habría visto involucrada en una discusión con otro hombre, una discusión que fue subiendo de tono hasta que el otro hombre sacó un cuchillo y asaltó a la víctima, ocasionándole heridas mortales y causando la muerte. Hasta la zona de los hechos se han desplazado varios efectivos del cuerpo de Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana de Molins de Rei y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero a pesar del despliegue de los servicios de emergencia no se pudo hacer nada para salvar la vida de la víctima. Los hechos, ahora, están bajo la investigación de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra quienes están intentando aclarar los hechos y detener al autor del apuñalamiento mortal.

Muere una joven de 20 años tras ser atropellada en Sant Cugat

Tragedia en las carreteras catalanas el pasado sábado después de que una chica de 20 años muriera tras ser atropellada por un coche en la localidad catalana de Sant Cugat del Vallès. La víctima conducía un patinete cuando fue atropellada por el turismo alrededor de las 12 del mediodía. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar de los hechos no se pudo hacer nada para salvar la vida de la joven y la Policía Local de Sant Cugat ya se ha hecho cargo de la investigación para poder aclarar los hechos.