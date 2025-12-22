Tragedia en Castelldefels. Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre a causa de un tiroteo a plena luz del día este lunes por la tarde. Según detalla la policía catalana a través de un comunicado, alrededor de las cuatro de la tarde el teléfono de emergencias, el 112, recibió un aviso informando que había una persona tendida en el suelo con una herida de arma de fuego. Los hechos se han producido en la zona de la calle Doctor Fleming de Castelldefels, en la comarca del Baix Llobregat. Al recibir el aviso, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se puso en marcha rápidamente para atender al hombre herido, que estaba tendido en medio de la vía pública. Pudieron atenderlo en el lugar de los hechos, pero la víctima del tiroteo terminó perdiendo la vida.

La policía catalana destaca en este mismo comunicado que la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos y atrapar al autor. Además, según detallan, también «se ha activado un dispositivo policial con diferentes puntos de control para localizar al autor o los autores de los hechos». En la operación de registro también ha participado el helicóptero de los Mossos. En estos momentos no han trascendido más detalles sobre la investigación policial, la cual continúa abierta y se ha decretado secreto de sumario.

Imagen de archivo de dos agentes de Mossos d’Esquadra patrullando / ACN

Apunyalamiento mortal de Molins de Rei

Este domingo de madrugada un hombre de 42 años perdió la vida tras ser apuñalado en una pelea en la calle en la localidad de Molins de Rei, en el Baix Llobregat también. Fuentes policiales señalaban a la Agencia Catalana de Noticias que los hechos se produjeron alrededor de las cuatro de la madrugada, momento en el que los agentes recibieron el aviso en el que se alertaba de que había una persona en la vía pública sin signos de vida y con signos de violencia. Los Mossos d’Esquadra también pusieron en marcha una investigación para determinar las causas de los hechos que causaron la muerte de un hombre de 42 años. El de hoy es el segundo delito violento en dos días en el Baix Llobregat.