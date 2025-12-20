Tragèdia a les carreteres catalanes aquest dissabte. Una noia de 20 anys ha mort aquest dissabte al migdia a la població catalana de Sant Cugat del Vallès. La víctima conduïa un patinet quan ha estat atropellada per un cotxe. Els fets s’han produït minuts abans de les 12 del migdia, quan el 112 ha rebut l’avís de l’accident que s’ha produït al carrer de Verdi, a l’Eixample Sud i a tocar del Club de Golf Sant Cugat. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat fins a tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però malgrat els esforços realitzats pels professionals del SEM no han pogut fer res per salvar la vida de la noia. La Policia Local de Sant Cugat és qui s’encarrega d’investigar aquest accident mortal a la ciutat.
Mor un home de 84 anys al Segrià
La mort de la jove de 20 anys a Sant Cugat del Vallès no ha estat l’única mort en les vies catalanes que s’ha hagut de lamentar aquest cap de setmana. Un home de 84 anys, veí de la localitat d’Alcarrà, ha mort després que un camió articulat l’hagi atropellat a l’N-II a l’altura d’Alcarràs, al Segrià. El Servei Català de Trànsit (STC) ha assenyalat que l’accident mortal es va produir divendres al migdia als voltants d’un quart d’una, quan es va rebre l’avís.
Les causes de l’accident encara s’estan investigant per poder detectar què va causar l’atropellament d’aquest home de 84 anys que va ser traslladat en estat molt greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida fins aquest dissabte, quan s’ha confirmat la seva mort al centre sanitari.
🟦 Un home mor atropellat en un accident a l’N-II a Alcarràs (Segrià)— Trànsit (@transit) December 20, 2025
🔗 https://t.co/lYPeZAqEoh#SCT pic.twitter.com/EIOm23a02M
En total 141 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes durant aquest 2025, tal com mostren les dades de l’STC.