Mor una conductora en xocar contra un camió a l’AP-7

Aquest divendres a la tarda s’ha produït una nova tragèdia a les carreteres de Catalunya. Una conductora d’un turisme ha perdut la vida en col·lisionar per darrere amb un camió a l’AP-7, a l’altura de Vilablareix (Gironès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident ha tingut lloc poc abans de dos quarts de cinc de la tarda al quilòmetre 65,5 de la carretera esmentada. El camió es trobava aturat a causa d’una avaria i el turisme hi ha xocat per la part posterior. Ara, doncs, les autoritats han posat en marxa una investigació per determinar les causes de l’accident.

La conductora ha perdut la vida arran de l’accident. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En aquests moments hi ha fins a 2 quilòmetres de retencions arran del fatídic incident. Així doncs, amb l’accident mortal d’aquesta tarda ja són 107 les persones que han perdut la vida des que ha començat l’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Es recomana ruta alternativa per l'A-2 ➡ sud pic.twitter.com/A7IYlYmDsP — Trànsit (@transit) September 8, 2023

Un conductor a la fuga

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 22 anys per haver-se saltat un control policial a Torrent, xocar posteriorment contra el cotxe de la policia i ferir un dels agents que feien el control en la seva fugida. Els fets van succeir la matinada de dimecres a dijous pels volts de quarts de tres, quan l’arrestat no va fer cas de les indicacions dels agents, que li demanaven que s’aturés a la rotonda de Torrent en direcció a Palafrugell, i va fugir. Els Mossos van perseguir-lo i tot va acabar amb el jove encastant el seu cotxe contra la patrulla de la policia catalana. En el xoc entre els dos vehicles un dels agents va resultar ferit lleu i el detingut va intentar escapar bosc a través abans de ser detingut.