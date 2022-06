La jutgessa deixa en llibertat provisional el presumpte violador de Lloret

La jutgessa que porta el cas de la violació d’una turista a Lloret de Mar ha decidit obligar a l’acusat a personar-se periòdicament als jutjats. El jove de 29 anys, hauria drogat a la jove i posteriorment hauria abusat d’ella a la platja mentre estava inconscient. A l’acusat se li ha retirat el passaport i se li ha prohibit viatjar així com deixar el territori, ja que la investigació continuar oberta i cal esperar el veredicte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tal com ha indicat el mateix organisme en un comunicat.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra

El TSJC ha anunciat aquest diumenge que el jove acusat de violació de Lloret no es podrà moure i haurà de personar-se als jutjats fins que s’aclareixi la causa. Segons el relat dels fets, la jove turista hauria anat voluntàriament a la platja amb l’acusa i aquest li hauria ofert una cigarreta. Poc després, la víctima va començar a trobar-se malament i recorda com l’acusat li va fer tocaments. Després d’això ja es va despertar sense roba interior, sola i a la platja.

Un presumpte acusat reincident

No seria la primera vegada que el jove hauria estat acusat d’abusos sexuals. El noi fa escassament quinze dies que havia sortit de la presó, on havia entrat preventivament per una violació també a Lloret de Mar el 2020 a una noia de 21 anys. Hi havia ingressat a mitjans de juliol del 2020, quan els Mossos el van detenir, però l’Audiència de Girona el va absoldre tot i que la sentència recull que el relat de la denunciant era “persistent”. Ara doncs, l’acusat es torna a enfrontar a una pena per abusar d’una altra jove, aquest cop una turista que va denunciar-lo després de l’agressió i va ser traslladada a un hospital proper, concretament a l’hospital de Calella (Maresme).