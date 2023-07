Identifiquen el cadàver del nadó aparegut a la platja de Roda de Berà

El Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ha pogut identificar el cadàver que va aparèixer la setmana passada a la platja de Roda de Berà (Tarragonès). Els equips forenses de la policia espanyola han determinat que el cos correspon a un nadó de vuit mesos que viatjava amb la seva família en una pastera que havia sortit el 21 de març de la localitat algeriana de Sersell i que va naufragar a prop de la costa entre el País Valencià i les Illes Balears el passat 6 d’abril. A la barca viatjaven 15 persones. El Jutjat d’Instrucció número 2 del Vendrell s’ha fet càrrec del cas.

La Guàrdia Civil ha pogut identificar les restes de la nena a partir d’una mostra enviada per la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de Tarragona. Després d’obtenir el perfil genètic de la mostra, els investigadors la van introduir a la base de dades, que va alertar d’una coincidència positiva per relació de parentiu familiar amb una dona que ja havia estat identificada quan el seu cos va aparèixer a la costa de les Balears a principis d’abril. Per tant, les restes de la nena han estat navegant a la deriva durant gairebé tres mesos fins que va aparèixer a Roda de Berà el passat dia 11.

La Policia Local ha donat l’avís en trobar el cadàver d’un nen a la platja de Roda de Berà / Ajuntament de Roda de Berà

La pastera en la qual viatjaven va naufragar poques hores després de sortir d’Algèria, davant de la costa de Dénia (Marina Alta). En els dies posteriors, els pescadors de la zona van recuperar fins a set cadàvers. Les primeres investigacions apunten que els migrants viatjaven en una llanxa que va ser trobada totalment destrossada a Formentera. No consta que hi hagi supervivents. Les restes de la dona que van arribar fins a les Balears i el cos del nadó que va aparèixer a Roda de Berà augmenten fins a nou els cadàvers localitzats fins ara.