Un ferit de gravetat en caure-li un llamp a la platja del Delta de l’Ebre

Un home ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte a la tarda després que li hagi caigut un llamp en una platja del Delta de l’Ebre. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’avís s’ha rebut a les 18.07 hores a la platja dels Eucaliptus, que es troba entre Amposta i Deltebre, on aquest dissabte hi havia avisos per tempestes violentes. En el moment dels fets la víctima estava pescant a la zona quan ha rebut l’impacte del llamp. Quan s’ha rebut l’avís, el SEM hi ha enviat tres ambulàncies que han evacuat el ferit en estat greu a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Una tempesta elèctrica ha descarregat amb força aquesta tarda al Delta de l’Ebre amb registres destacats com els 31 litres d’Amposta o els 22 litres de l’Illa de Buda, segons les dades que recullen les estacions del Meteocat. Una d’elles és la que ha causat les ferides a aquest home en caure-li un llamp.

Podria ser la segona víctima de les tempestes

En cas que aquest home no superi les ferides que li ha causat el llamp podríem estar davant de la segona víctima d’aquesta setmana de tempestes i temps violent a Catalunya. La primera va ser una nena de només 20 mesos que va morir per l’impacte d’una pedra durant la violenta pedregada que es va viure a la Bisbal de l’Empordà el passat dimarts. La nena estava mirant la pluja amb els seus pares quan va rebre l’impacte d’una d’aquestes pedres. En aquesta localitat s’ha registrat la caiguda de la pedra més gran en dues dècades. En aquest cas la pedra que es va mesurar tenia un diàmetre de 10 centímetres. Altres que s’han mesurat al Baix Empordà han mesurat entre 6 i 8 cm, el que suposa que ja són pedres de mida considerable i perillosa.