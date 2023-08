Evacuen els tres excursionistes de Certascan gràcies a la millora del temps

Els tres excursionistes rescatats aquest diumenge pels Bombers a Lladorre, al Pallars Sobirà, han estat finalment evacuats en helicòpter fins a l’hospital més proper. Dos d’aquests excursionistes presentaven signes d’hipotèrmia greu, però no van poder ser traslladats a un centre sanitari per les males condicions meteorològiques. L’evacuació s’ha produït a les 12.48 hores del migdia, quan l’helicòpter de rescat ha pogut enlairar-se des de la Seu d’Urgell. Fins llavors, la meteorologia impedia qualsevol evacuació i els excursionistes han estat atesos al refugi per un sanitari que acompanyava els Bombers.

Ahir diumenge els Bombers van rebre l’avís d’un grup de tres excursionistes que feien la ruta de la Porta del Cel, que recorre la ruta entre el Pirineu català (Pallars Sobirà) i el francès (Ariege). Un canvi de temps sobtat a la zona de Certascan, amb precipitacions, vent, boira i temperatures al voltant de zero graus, els va complicar el trajecte. Un dels membres del grup va avisar el guarda del refugi de Certascan, que va trucar a emergències a les 14:31. Llavors els Bombers van desplaçar un helicòpter amb efectius del GRAE de la Seu d’Urgell i metge de rescat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però el mal temps va impedir que l’aparell s’aproximés. Van haver de descarregar el personal a uns 2.000 metres d’altitud, gairebé a uns 200 metres per sota del refugi i des d’allà hi van arribar per terra. Van atendre els excursionistes ferits un cop dins del refugi. Dos d’ells presentaven signes greus d’hipotèrmia i un d’ells havia perdut la consciència. L’altra va arribar al refugi caminant i se la va valorar com a ferida lleu.

Un moment del rescat / Bombers

L’evolució dels excursionistes ha estat positiva

Les condicions meteorològiques van continuar empitjorant i va ser impossible traslladar els ferits a l’hospital en helicòpter, però, així i tot, les dues persones amb hipotèrmia greu han millorat i es troben estables. En tot moment van estar monitorades pel metge i els Bombers i aquest dilluns el seu estat ja era ferit lleu.

A més, els Bombers han contactat amb els responsables dels refugis de muntanya per tal de fer seguiment d’aquelles persones que havien reservat pernoctar-hi i no hi han arribat a fer-hi nit. La majoria de casos han resultat ser una falsa alarma: molts grups finalment no han fet la ruta per les previsions de mal temps però no havien cancel·lat la reserva.