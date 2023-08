Evacuan a los tres excursionistas de Certascan por la mejora del tiempo

Los tres excursionistas rescatados este domingo por los Bomberos en Lladorre, en el Pallars Sobirà, han sido finalmente evacuados en helicóptero hasta el hospital más próximo. Dos de estos excursionistas presentaban signos de hipotermia grave, pero no pudieron ser trasladados a un centro sanitario por las malas condiciones meteorológicas. La evacuación se ha producido a las 12.48 horas del mediodía, cuando el helicóptero de rescate ha podido elevarse desde la Seu d’Urgell. Hasta entonces, la meteorología impedía cualquier evacuación y los excursionistas han sido atendidos en el refugio por un sanitario que acompañaba a los Bomberos.

Ayer domingo, los Bomberos recibieron el aviso de un grupo de tres excursionistas que hacían la ruta de la Puerta del Cielo, que recorre la ruta entre el Pirineo catalán (Pallars Sobirà) y el francés (Ariege). Un cambio de tiempo repentino a la zona de Certascan, con precipitaciones, viento, niebla y temperaturas alrededor de cero grados, los complicó el trayecto. Uno de los miembros del grupo avisó el guarda del refugio de Certascan, que trucó a emergencias a las 14:31. Entonces los Bomberos desplazaron un helicóptero con efectivos del GRAE de la Seu d’Urgell y médico de rescate del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero el mal tiempo impidió que el aparato se aproximara. Tuvieron que descargar el personal a unos 2.000 metros de altitud, casi a unos 200 metros por debajo del refugio, y desde allí llegaron por tierra. Atendieron los excursionistas heridos una vez dentro del refugio. Dos de ellos presentaban signos graves de hipotermia y uno de ellos había perdido la conciencia. La otra llegó al refugio andando y se la valoró como herida leve.

Un momento del rescate / Bomberos

La evolución de los excursionistas ha sido positiva

Las condiciones meteorológicas continuaron empeorando y fue imposible trasladar a los heridos al hospital en helicóptero, pero, aun así, las dos personas con hipotermia grave han mejorado y se encuentran estables. En todo momento estuvieron monitorizadas por el médico y los Bomberos y este lunes su estado ya era herido leve.

Además, los Bomberos han contactado con los responsables de los refugios de montaña para hacer seguimiento de aquellas personas que habían reservado pernoctar y no han llegado a hacer noche. La mayoría de casos han resultado ser una falsa alarma: muchos grupos finalmente no han hecho la ruta por las previsiones de mal tiempo pero no habían cancelado la reserva.