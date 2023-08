El mal temps impedeix evacuar els excursionistes rescatats a Cercastan

Les condicions meteorològiques impedeixen, per ara, l’evacuació amb helicòpter dels tres excursionistes rescatats aquest diumenge a Certascan (Pallars Sobirà), de les quals dues van ser localitzades amb hipotèrmia greu. A hores d’ara, els tres excursionistes, dos d’ells amb símptomes d’hipotèrmia greu, estan estables i conscients.

Els Bombers han explicat a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, que els rescatats han passat la nit al refugi i continuen estables. Fins que les condicions meteorològiques no millorin i permetin fer l’evacuació, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) continuarà al refugi fins que puguin evacuar els rescatats amb seguretat.

Un rescat fet a peu

L’operatiu de rescat es va haver de fer a peu, ja que les males condicions meteorològiques van impedir l’aproximació de l’helicòpter, que va haver de deixar els efectius del GRAE de la seu d’Urgell i un metge del SEM a uns 2.000 metres d’altitud, a uns 200 metres per sota del refugi. El rescat, que va començar al voltant de les 14:30 h amb l’alerta del guarda del refugi després de ser avisat per un dels excursionistes, va durar més de sis hores i es va donar per finalitzat a les 20:45 h.

Els tres excursionistes feien la ruta de la Porta del Cel, que transcorre entre el Pirineu català (Pallars Sobirà) i el francès (Ariege), i quan estaven a la zona de Certascan han tingut problemes a causa del mal temps, amb precipitacions, vent i boira, acompanyades d’una forta baixada de temperatures, ja que a la cota 3.000 estaven al voltant dels 0 graus.

Un dispositiu molt ampli

En el dispositiu hi han participat un total de tres helicòpters i 33 efectius, arribats de la Seu d’Urgell, Olot, Valls i Cerdanyola. També hi han treballat personal dels parcs de la Pobla de Segur, la Ribera de Cardós, Sort i Tremp.