Alt risc d’incendi al sud de Catalunya malgrat les tempestes

Els Agents Rurals han decidit mantenir el nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendis al sud de Catalunya malgrat les tempestes que han escombrat el país durant aquest cap de setmana. El cos ha informat en un comunicat que aquest dilluns hi haurà 46 municipis en nivell màxim de risc a les Terres de l’Ebre, el sud de Ponent i la part occidental del Camp de Tarragona.

De fet, un informe del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural adverteix de les moltes probabilitats que es produeixi un increment del perill d’incendi fins al nivell de perill extrem a les Terres de l’Ebre, sobretot a la part més interior. La Generalitat calcula que la durada de l’episodi es preveu des d’avui fins al dimecres d’aquesta setmana.

Restriccions d’accés

També s’han suspès les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d’incendi a les comarques i municipis on hi hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa. A més, en aplicació d’aquest nivell, a partir d’aquesta mitjanit passada s’ha ampliat la restricció d’accés a dos espais naturals més, sent un total de quatre: Montsant, Els Ports, Cardó-Boix i Tivissa-Vandellòs.

Centre de comandament dels agents rurals

Aquests controls d’accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais amb els objectius de “reduir el risc que es produeixi una ignició (cal recordar que el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana)”, i d'”evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal”.

Una dotzena comarques a nivell 2

A banda, hi ha 12 comarques al nivell 2: la Noguera, el Segrià, les Garrigues, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.