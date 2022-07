Ensurt a la Catalunya humida

El risc d’incendi forestal ataca zones que fins ara eren poc proclius a les flames. L’exemple ha estat aquesta tarda a Vilada, un municipi del nord del Berguedà, a tocar del pantà de la Baells, per on passa la carretera que uneix la comarca amb el Ripollès, ha viscut un ensurt aquesta tarda. Un incendi forestal que ha necessitat de dos mitjans aeris i set de terrestres dels Bombers per controlar-lo. Finalment, i gràcies a l’atac imminent, el foc no ha passat de mitja hectàrea però és un reflex del que els Bombers han alertat avui mateix: “encarem una nova jornada complicada a nivell meteorològic, marcada per un episodi d’altes temperatures”. Tot plegat en el marc d’una sequera que s’arrossega des de fa setmanes.

El foc s’ha detectat a primera hora d’aquesta tarda i la sort ha estat la ràpida intervenció de Bombers i l’ADF de Sobrepuny -que abasta Berga, Borredà, Castell de l’Areny, La Nou de Berguedà i Vilada-. Les flames s’haurien iniciat en una barraca amb el risc per a la zona boscosa que l’envoltava, a paratge del solar i Santa Magdalena. De fet, s’han confinat dos habitatges de manera breu, fins les primeres intervencions.

Mitjans aeris i terrestres

Els bombers de la Generalitat hi han destinat set unitat terrestres i dos helicòpters que han efectuat un total de 9 descàrregues. El foc ha quedat controlat cap a les set del vespre i els tècnics i el servei d’extinció esperen que aquesta nit quedi apagat i extingit. De moment, encara s’investiguen les causes. L’ensurt arriba en una setmana molt complicat pels serveis d’emergència amb els incendis forestals d’El Pont de Vilomara (el Bages) i els d’Àger, a la Noguera, ara tots dos controlats i pendents de la seva extinció. Les flames de l’incendi al Bages han calcinat 1750 hectàrees i han estat un seriós avís de la combinació perillosa que viu la Catalunya rural: bosc en creixement constant, sequera i altíssimes temperatures. Un triple efecte que comença a fer-se notar a les comarques més muntanyoses i més verdes de la geografia catalana.

Els Bombers continuen reclamant contenció i sobretot la prevenció, d’aquí que es recomani la restricció d’accessos a parcs naturals i l’activitat a les zones muntanyoses. L’expectativa meteorològica tampoc ajuda a ser gaire més optimista i, per tant, la precaució i la vigilància amb l’establiment del pla Alfa 2 seran la tònica els propers dies. A més, els agents rurals investiguen el foc del Bages com un incendi intencionat a la vista de com s’hauria iniciat.