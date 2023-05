WhatsApp ja permet editar els missatges enviats: com s’ha de fer?

La nova actualització de WhatsApp fa realitat una de les coses més esperades i demanades pels usuaris. Ja és possible editar els missatges enviats en aquesta xarxa social, una funció que plataformes com Telegram ja permetien des de feia molt de temps. Aquesta nova característica de WhatsApp l’ha anunciat la mateixa empresa propietat de Meta aquest dilluns en la seva pàgina web corporativa. Les passes que cal seguir per poder modificar un text que ja s’ha enviat són molt senzilles. Això sí, per poder-ho fer, hi ha un temps limitat. L’aplicació mòbil et donarà 15 minuts per poder editar qualsevol text, però aquest ja no es podrà modificar un cop hagi passat el temps.

El temps per poder editar el contingut d’un missatge enviat a Whatsapp és limitat i s’ha de modificar abans que passin 15 minuts | Pixabay

Què cal fer per modificar un text ja enviat a WhatsApp?

Ja fa temps que l’empresa va incorporar una altra funció molt útil per a aquells escrits que s’envien per error, a la persona equivocada o dels que et penedeixes d’haver compartit: tens la possibilitat d’esborrar-lo completament, malgrat que el receptor sabrà que s’ha eliminat un text, no sabrà que hi posava. Ara, s’incorpora una altra de les característiques més reclamades entre els usuaris per arreglar els textos amb errors o que dels quals se’n vol modificar el contingut. Per tal d’editar un missatge enviat fa menys de 15 minuts, és tan senzill com mantenir el text premut i, un cop es desplega un menú, cal prémer l’opció Editar. Així, l’usuari ja pot reescriure el contingut del missatge. Ara bé, igual que passa amb els textos eliminats, quan es modifiqui un missatge, se’n notificarà el destinatari i la paraula Editat acompanyarà el text. El receptor, però, no podrà veure l’historial de canvis que s’han fet.

Per tal de poder començar a fer servir aquesta opció, és necessari que l’usuari -sigui d’iOS o Android- actualitzi l’aplicació a l’última versió. WhatsApp ha detallat que aquesta funció ja s’ha començat a implementar de manera global.