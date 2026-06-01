En una imatge força insòlita i fins i tot històrica, uns 200 docents han utilitzat l’atri de la basílica de Montserrat per debatre el preacord al qual els sindicats en vaga van arribar divendres passat amb el departament d’Educació. Els professors que han ocupat l’atri eren de la Catalunya Central.
El sindicat majoritari USTEC, la CGT i Intersindical han enviat aquest dilluns una consulta a la comunitat docent per saber si aproven o no el preacord que van assolir els sindicats majoritaris –USTEC, Professors de Secundària, que se sumen a les millores pactades amb UGT i CCOO– divendres passat amb Educació. No és l’acord que volien, ni tampoc el que pregonaven durant les manifestacions, però sí “el millor possible” en aquests moments, ha defensat la USTEC en les darreres hores.
El Govern va tancar un principi d’acord amb els sindicats majoritaris de l’escola pública després d’una desena de vagues i més d’una setmana de negociacions. Entre les mesures, el pacte incrementarà progressivament la nòmina dels docents en 450 euros mensuals.
L’Escolania cantava el ‘Virolai’
Tal com ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), quan els docents han accedit a l’atri de la basílica de Montserrat -traient les cintes que ho impedien- l’Escolania estava cantant el Virolai i els participants han esperat que acabés per iniciar l’assemblea. Els docents han arribat al monestir després de pujar a peu des de l’estació del cremallera a Monistrol de Montserrat, un recorregut d’uns 10 quilòmetres.
La irrupció dels professors ha agafat per sorpresa molts dels visitants, sobretot estrangers, que desconeixien la problàtica. És habitual que hi hagi reivindicacions a la plaça de Santa Maria de Montserrat, però mai abans cap col·lectiu havia travessat l’entrada, afirma l’ACN.
Rebuig al preacord
El debat a Montserrat ha acabat amb un rebuig al preacord entre els sindicats i Educació. El delegat de la CGT, Pablo Ruiz, ha explicat que, entre el professorat, predomina la percepció que les mesures pactades no tindran “un impacte significatiu a les aules” ni serviran per revertir els problemes estructurals que arrossega el sistema educatiu.
La USTEC defensa una vaga indefinida a partir de 8 de juny si la comunitat docent rebutja finalment el preacord. Els docents s’han donat fins dijous per prendre una decisió.