El sindicat majoritari USTEC, la CGT i Intersindical envien aquest dilluns una consulta a la comunitat docent per saber si aproven o no el preacord que van assolir els sindicats majoritaris –USTEC, Professors de Secundària, que se sumen a les millores pactades amb UGT i CCOO– divendres passat amb Educació. No és l’acord que volien, ni tampoc el que pregonaven durant les manifestacions, però sí “el millor possible” en aquests moments, ha defensat la USTEC en les darreres hores.
Els sindicats llancen la pregunta “Acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig?” amb dues úniques respostes sobre la taula: el ‘sí’ que permetria desconvocar definitivament totes les vagues i el ‘no’ que enquistaria el conflicte. La USTEC defensa una vaga indefinida a partir de 8 de juny si la comunitat docent rebutja finalment el preacord. Sobre la taula, malgrat que encara no s’ha apuntat oficialment en aquesta direcció, també hi ha l’opció de mobilitzar-se durant la visita del papa Lleó XIII a Barcelona.
En una entrevista matinal a Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó no ha volgut posar-se en un escenari negatiu, malgrat defensar que un ‘no’ al preacord plantejaria una nova tessitura de “caos” i “debilitament absolut” del sistema educatiu i del moviment sindical. Pendent també de la consulta, la cap del departament assegura que l’acord “no és el final” de les converses perquè encara queden “moltes coses pendents”.
L’acord signat per les dues formacions majoritàries se sumen al que van assumir el març passat UGT i CCOO. Entre totes les formacions sumen el 80% de la representació sindical, però les bases estan mobilitzades i diferents veus avisen que una millora de 400 euros mensuals –uns 600 sumant-hi l’increment estatal a tots els funcionaris– no reverteix la “pèrdua de poder adquisitiu”, que els sindicats situaven en uns 700 euros manuals.
Les assemblees d’entrada qüestionen l’acord, però s’obren a estudiar-lo
Les assemblees de docents, que actuen de forma independent, ja s’han mobilitzat en contra del preacord, que veuen “insuficient”. “Considerem que necessitem temps per consultar i debatre a les assemblees per a decidir amb criteri i de manera democràtica”, apunten en un comunicat en què també defensen la “continuïtat” de les vagues “mentre aquest preacord no sigui consultat i ratificat”. La USTEC i Professors de Secundària han desconvocat les vagues, mentre que els sindicats minoritaris CGT i Intersindical –que no han signat el preacord– han animat els docents a continuar la lluita als carrers. Aquest dilluns es mobilitzen els docents de Girona i la Catalunya Central.
A Girona, centenars de docents també s’han manifestat contra un acord “de mínims” que no respon, asseguren, a les necessitats del col·lectiu. En línies generals, els crítics insisteixen en la necessitat de reduir encara més les ràtios, lligar els increments retributius a l’IPC i reclamen el compromís de l’administració en la climatització de totes les escoles. En aquest sentit, la Plataforma Aules que Cremen ha iniciat obertament una campanya a favor del ‘no’ “fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país”.
Fonts sindicals entenen que hi ha una part del col·lectiu docent molt mobilitzat, però també recorden que la comunitat educativa “és molt gran”. En aquest sentit, confien que el gruix dels docents entenguin que el preacord de divendres suposa una “millora significativa” del pacte assolit al març per UGT i CCOO. Els docents podran votar fins dijous a les 12 hores. Professors de Secundària, màxim representant sindical, preguntarà només a les seves bases.