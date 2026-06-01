El sindicato mayoritario USTEC, la CGT e Intersindical envían este lunes una consulta a la comunidad docente para saber si aprueban o no el preacuerdo que alcanzaron los sindicatos mayoritarios –USTEC, Profesores de Secundaria, que se suman a las mejoras pactadas con UGT y CCOO– el pasado viernes con Educación. No es el acuerdo que querían, ni tampoco el que proclamaban durante las manifestaciones, pero sí “el mejor posible” en estos momentos, ha defendido la USTEC en las últimas horas.

Los sindicatos lanzan la pregunta “¿Aceptas el preacuerdo para el personal docente del 29 de mayo?” con dos únicas respuestas sobre la mesa: el ‘sí’ que permitiría desconvocar definitivamente todas las huelgas y el ‘no’ que enquistaría el conflicto. La USTEC defiende una huelga indefinida a partir del 8 de junio si la comunidad docente rechaza finalmente el preacuerdo. Sobre la mesa, aunque todavía no se ha apuntado oficialmente en esta dirección, también está la opción de movilizarse durante la visita del papa León XIII a Barcelona.

En una entrevista matinal en Catalunya Ràdio, la consejera Esther Niubó no ha querido ponerse en un escenario negativo, a pesar de defender que un ‘no’ al preacuerdo plantearía una nueva tesitura de «caos» y «debilitamiento absoluto» del sistema educativo y del movimiento sindical. Pendiente también de la consulta, la jefa del departamento asegura que el acuerdo “no es el final” de las conversaciones porque aún quedan “muchas cosas pendientes”.

La consejera de Educación, Esther Niubó, llegando a la reunión que desbloqueó el pacto con los sindicatos mayoritarios | María Belmez (ACN)

El acuerdo firmado por las dos formaciones mayoritarias se suma al que asumieron en marzo pasado UGT y CCOO. Entre todas las formaciones suman el 80% de la representación sindical, pero las bases están movilizadas y diversas voces advierten que una mejora de 400 euros mensuales –unos 600 sumando el incremento estatal a todos los funcionarios– no revierte la “pérdida de poder adquisitivo”, que los sindicatos situaban en unos 700 euros mensuales.

Las asambleas inicialmente cuestionan el acuerdo, pero se abren a estudiarlo

Las asambleas de docentes, que actúan de forma independiente, ya se han movilizado en contra del preacuerdo, que ven “insuficiente”. “Consideramos que necesitamos tiempo para consultar y debatir en las asambleas para decidir con criterio y de manera democrática”, apuntan en un comunicado en el que también defienden la “continuidad” de las huelgas “mientras este preacuerdo no sea consultado y ratificado”. La USTEC y Profesores de Secundaria han desconvocado las huelgas, mientras que los sindicatos minoritarios CGT e Intersindical –que no han firmado el preacuerdo– han animado a los docentes a continuar la lucha en las calles. Este lunes se movilizan los docentes de Girona y la Catalunya Central.

En Girona, cientos de docentes también se han manifestado contra un acuerdo “de mínimos” que no responde, aseguran, a las necesidades del colectivo. En líneas generales, los críticos insisten en la necesidad de reducir aún más las ratios, ligar los incrementos retributivos al IPC y reclaman el compromiso de la administración en la climatización de todas las escuelas. En este sentido, la Plataforma Aules que Cremen ha iniciado abiertamente una campaña a favor del ‘no’ “hasta que no se garantice la climatización real de todos los centros educativos del país”.

El pacto con los sindicatos se cerró tras una jornada de negociación de más de 12 horas | Laura Fíguls (ACN)

Fuentes sindicales entienden que hay una parte del colectivo docente muy movilizado, pero también recuerdan que la comunidad educativa “es muy grande”. En este sentido, confían en que el grueso de los docentes entienda que el preacuerdo del viernes supone una “mejora significativa” del pacto alcanzado en marzo por UGT y CCOO. Los docentes podrán votar hasta el jueves a las 12 horas. Profesores de Secundaria, máximo representante sindical, preguntará solo a sus bases.