En una imagen bastante insólita e incluso histórica, unos 200 docentes han utilizado el atrio de la basílica de Montserrat para debatir el preacuerdo al que los sindicatos en huelga llegaron el pasado viernes con el departamento de Educación. Los profesores que han ocupado el atrio eran de la Cataluña Central.

El sindicato mayoritario USTEC, la CGT e Intersindical han enviado este lunes una consulta a la comunidad docente para saber si aprueban o no el preacuerdo que alcanzaron los sindicatos mayoritarios –USTEC, Profesores de Secundaria, que se suman a las mejoras pactadas con UGT y CCOO– el pasado viernes con Educación. No es el acuerdo que querían, ni tampoco el que proclamaban durante las manifestaciones, pero sí “el mejor posible” en estos momentos, ha defendido la USTEC en las últimas horas.

El Gobierno cerró un principio de acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la escuela pública después de una decena de huelgas y más de una semana de negociaciones. Entre las medidas, el pacto incrementará progresivamente la nómina de los docentes en 450 euros mensuales.

Los docentes reunidos en Montserrat, este lunes / ACN-Laura Busquets y Nia Escolà

La Escolanía cantaba el ‘Virolai’

Tal como ha informado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), cuando los docentes accedieron al atrio de la basílica de Montserrat -retirando las cintas que lo impedían- la Escolanía estaba cantando el Virolai y los participantes esperaron a que terminara para iniciar la asamblea. Los docentes llegaron al monasterio después de subir a pie desde la estación del cremallera en Monistrol de Montserrat, un recorrido de unos 10 kilómetros.

La irrupción de los profesores sorprendió a muchos de los visitantes, sobre todo extranjeros, que desconocían la problemática. Es habitual que haya reivindicaciones en la plaza de Santa María de Montserrat, pero nunca antes ningún colectivo había atravesado la entrada, afirma la ACN.

Rechazo al preacuerdo

El debate en Montserrat terminó con un rechazo al preacuerdo entre los sindicatos y Educación. El delegado de la CGT, Pablo Ruiz, ha explicado que, entre el profesorado, predomina la percepción de que las medidas pactadas no tendrán «un impacto significativo en las aulas» ni servirán para revertir los problemas estructurales que arrastra el sistema educativo.

La USTEC defiende una huelga indefinida a partir del 8 de junio si la comunidad docente rechaza finalmente el preacuerdo. Los docentes se han dado hasta el jueves para tomar una decisión.