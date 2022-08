Vagues als aeroports poden complicar l’inici de vacances aquest divendres

Els aeroports estan patint la tornada a la normalitat després de la pandèmia de Covid-19 i la recuperació dels passatgers habituals abans que la malaltia esclatés. La situació s’agreuja encara més amb les vagues a les diferents companyies low cost, com Ryanair o EasyJet. En ambdues companyies els treballadors estan en peu de guerra i amenacen amb complicar l’inici de vacances aquest divendres 12 d’agost. A banda, els treballadors de Vueling també estan amenaçant amb començar una vaga aviat, tot i que no han concretat dates.

En aquest marc, la nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha forçat la cancel·lació de dos vols i que uns altres vint hagin sortit amb retard de l’aeroport del Prat. Segons informa el sindicat USO, s’han cancel·lat els vols d’anada i tornada entre Barcelona i Londres, mentre que de la vintena de retards set han estat de sortida de Barcelona i 13 d’arribada. A Girona també hi ha hagut un retard però cap cancel·lació en tractar-se de vols coberts pels serveis mínims.

A l’estat espanyol s’han operat 168 vols amb retard, la gran majoria a les Balears amb 50 retards a Palma. Aquest és el primer tram de la vaga, que continuarà activa de dilluns a dijous d’ara al 7 de gener. Aquesta setmana s’han cancel·lat fins a 20 vols i 784 han sortit amb retard. Segons denuncien els sindicats els 400 vols que la companyia opera a Espanya cada dia “només un vol d’anada i tornada no seria servei mínim”. “Aquesta és la protecció del dret constitucional de vaga que ens ha donat el Ministeri de Transports”, ironitzen en un comunicat.

Els pilots d’EasyJet també es posen en vaga

Aquest dijous s’ha conegut que el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) a EasyJet començarà una vaga en tres períodes de 72 hores cadascun els dies 12, 13, 14, 19, 20 i 21 d’agost. Es preveu que també hi hagi vaga el 27, 28 i 29 d’aquest mes per tal de recuperar les condicions laborals que els pilots tenien abans de la pandèmia. També reclamen negociar el segon conveni col·lectiu. En un comunicat publicat aquest dijous els pilots han assenyalat que la vaga “és l’últim recurs possible” i han demanat perdó als passatgers, que són “els grans afectats” per les vagues d’aquest estiu post-pandèmia.