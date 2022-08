Els 10 pitjors aeroports d’Europa per intentar agafar un vol a l’hora

Les vacances arriben i amb elles els viatges. Sigui de la manera que sigui, les persones acaben intentant buscar un moment de l’estiu per poder-se escapar i la gran majoria ho fa en avió a algun altre país o si més no a alguna altra zona. Tot i l’evolució d’aquest mitjà de transport, està clar que anar amb avió no és un dels viatges més còmodes, ja que es perd molt de temps en les entrades i sortides de l’aeroport, així com amb tots els controls de seguretat que s’han de passar. Doncs bé, en aquesta llista publicada pel mitja nord-americà Bloomberg, hi ha els 10 aeroports on més retard hi ha de tot Europa, aquells que no només perds el temps amb els tràmits, sinó que també el perds esperant un avió que no arriba. Això sí, ni l’aeroport de Barcelona ni el de Madrid han arribat a la llista.

L’Aeroport de Brussel·les (BRU)

L’aeroport de la capital de Bèlgica, Brussel·les, sempre ha tingut fama de ser un dels pitjors aeroports d’Europa. De fet, com que és el centre de la Unió Europa, es concentren moltíssims vols en molt poc temps, el que el converteix en un dels aeroports més difícils de gestionar. Segons les estadístiques de Bloomberg, el 72% dels vols d’aquest aeroport s’endarrereixen, mentre que un 2,5% es cancel·la.

L’Aeroport Internacional de Frankfurt (FRA)

En segona posició hi ha un dels aeroports més grans d’Alemanya, al costat de la ciutat de Frankfurt, també una de les més visitades. L’aeroport Internacional de Frankfurt també ha estat catalogat com dels pitjors per viatjar. En aquest sentit i segons les dades, el 68% dels vols acaben arribant amb retard, mentre que el 7,8% són cancel·lats.

Un dels avions de Ryanair aterrats a l’Aeroport Girona-Costa Brava amb la torre de control de fons | ACN

L’Aeroport d’Eindhoven (EIN)

Tot i que la ciutat no és de les més famoses, l’aeroport continua sent un dels més transitats al país, el que fa que també acabi sent un dels més complicats per poder agafar un vol de manera puntual. Segons les estadístiques, Eindhoven queda en tercera posició amb un 67% dels vols endarrerits i un 1,8% cancel·lats.

L’Aeroport de Luton (LTN)

Londres és una de les ciutats més transitades d’Europa. En aquest sentit, no és cap secret que un dels aeroports que cau a una mitja hora de la ciutat es trobi en aquesta llista, sobretot per l’acumulació de vols. En aquest cas, l’aeroport de Luton es queda en quarta posició, ja que el 66% dels seus vols arriben o surten amb retard i un 2,7% es cancel·len.

L’Aeroport Internacional de Liszt Ferenc (BUD)

L’aeroport de Budapest també entra a la llista dels pitjors aeroports d’Europa. Aquesta infraestructura, situada molt a prop d’una de les ciutats més famoses d’Hongria ocupa el cinquè lloc de la llista a causa de la lentitud dels seus serveis. Així doncs, en aquest aeroport internacional, el 65% dels vols surten amb retard i un 2,1% són cancel·lats per raons diverses.

Un avió posant biocombustible proporcionat per Avikor a l’Aeroport de Barcelona (ACN)

L’Aeroport de Lisboa (LIS)

Aquest és l’aeroport que queda més a prop d’aquí i ocupa el sisè lloc dels pitjors d’Europa. D’aquesta manera, l’aeroport que dona servei a una de les ciutats més emblemàtiques de Portugal també té mala fama per no arribar a l’hora que toca. En aquest sentit i segons les estadístiques del mitjà nord-americà, el 65% dels vols arriben o surten amb retard, i el 4,8% són cancel·lats.

L’Aeroport Charles De Gaulle (CDG)

Un dels aeroports de la ciutat de París també s’ha colat en aquesta llista. El Charles de Gaulle és un dels aeroports més propers a la capital francesa, però també és conegut per ser un dels aeroports més transitats a nivell mundial. És per això que és d’estranyar que també sigui un dels aeroports amb menys puntualitat. Segons les estadístiques, el 62% dels vols s’endarrereixen en aquest aeroport, mentre que un 3,1% són cancel·lats.

L’Aeroport de Schiphol (AMS)

La ciutat d’Amsterdam té el seu aeroport propi i això moltes vegades fa que aquestes infraestructures es col·lapsin, sobretot en temporada d’estiu, ja que la gent viatja molt més a les ciutats emblemàtiques. Així doncs, tot i que per poc es salva, l’aeroport d’Amsterdam també és un dels 10 pitjors d’Europa. Les estadístiques afirmen que el 61% dels vols d’aquest aeroport surten amb retard, mentre que el 5,2% es cancel·la.

La Terminal 1 de l’aeroport de Barcelona-El Prat | ACN

L’Aeroport Cote D’Azur (NCE)

Niza és una altra ciutat molt emblemàtica de França i com no podria ser d’una altra manera el seu aeroport també té problemes a l’hora de tenir avions que arriben i surten a l’hora prevista. Segons les estadístiques del mitjà nord-americà, el 60% dels vols d’aquest aeroport arriben o surten amb retard, mentre que el 3,4% es cancel·len.

L’Aeroport de Gatwick (LGW)

Com no podia fallar en aquesta llista i per la mateixa raó que més amunt trobem l’aeroport de Luton, Gatwick és un altre dels aeroports de la ciutat de Londres, una de les més transitades del món. Així doncs, el segon aeroport d’aquesta ciutat tanca la llista amb un 59% dels vols que entren o surten endarrerits i un 1,4% cancel·lats.