VÍDEO | Un accident múltiple provoca el caos a l’AP-7

Un accident múltiple amb 14 vehicles implicats ha provocat el caos aquest dilluns a l’AP-7, l’autopista que cada cap de setmana o festiu es converteix en un malson per als conductors. L’accident s’ha produït a l’alçada de Sant Sadurní d’Anoia i com a conseqüència hi ha només un carril obert. Això ha provocat més de 11 km de retencions, que podrien incrementar-se en els pròxims minuts. Els Bombers hi estan treballant amb quatre dotacions i Trànsit demana seguir les indicacions dels Mossos d’Esquadra perquè no hi hagi més accidents i es pugui seguir circulant pel carril obert.

El cap de setmana anterior al pont: un malson

El passat cap de setmana hi va haver fins a 50 quilòmetres de cues per tornar a Barcelona. L’operació de cap de setmana es va traduir en retencions a pràcticament totes les carreteres catalanes des de primera hora de la tarda fins al vespre. La carretera més afectada va ser, com sempre, l’AP-7, on hi havia 25 quilòmetres de cues en direcció a la capital de Catalunya. 11 d’ells, a l’alçada de la Roca del Vallès i 7 més entre Sant Celoni, Martorell i Castellbisbal.

L’autopista que ja fa més d’un any que es va alliberar dels peatges és sense cap mena de dubte la més complicada cada cap de setmana per la quantitat de cotxes que volen tornar a la capital catalana després de passar el cap de setmana a la platja o la muntanya. La gratuïtat de la carretera ha fet que hi hagi molta més afluència de cotxes, el que es tradueix en grans retencions que comencen a primera hora de la tarda de diumenge i es poden allargar fins a ben entrada la nit. En el cas d’aquest dilluns, és com si fos un diumenge perquè és festa a Barcelona, pel que molts han aprofitat el pont per sortir de la ciutat i ara intenten entrar.