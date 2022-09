Malson a la carretera: més de 50 quilòmetres de cua per tornar a Barcelona

Les llargues cues envaiexen les carreteres catalanes un diumenge més. Aquest cop, ja hi ha més de 50 quilòmetres de cues per les diferents carreteres que porten a Barcelona. De fet, l’operació tornada de cap de setmana ha provocat retencions a pràcticament totes les carreteres catalanes des de primera hora de la tarda, segons ha avisat el Servei Català de Trànsit. Sense dubtes, la carretera que més pateix aquestes aglomeracions és l’AP-7, que registrava 25 quilòmetres de cues en direcció Barcelona, 11 aglomerats en la zona de la Roca del Vallès i els altres set entre Sant Celoni, Martorell i Castellbisbal.

🔴 A l'AP-7 nord hi ha cues de 3 km a Sant Celoni i aturades intermitents entre Llinars i la Roca ➡ Barcelona#SCT #retencions #capdesetmana pic.twitter.com/mYEZyUwOsu — Trànsit (@transit) September 18, 2022

L’autopista que farà un any que va ser alliberada és sense dubte la carretera més complicada pels cotxes que volen tornar a la capital catalana després d’un cap de setmana fora. En aquest sentit, quan la carretera va passar a ser gratuïta també va aconseguir molta més afluència de cotxes el que provoca grans retencions que comencen, normalment, a primera hora de la tarda de diumenge i es poden allargar fins a la nit. Tot i això, l‘AP-7 no és la única carretera afectada per l’operació retorn del cap de setmana. Aquest diumenge, la C-16 ha estat afectada amb uns 10 quilòmetres de cues a Cercs, direcció a Barcelona.

Les retencions s’escampen per Catalunya

Pel que fa a d’altres indrets, s’han trobat cues a l’N-11, amb cinc quilòmetres de cua a Tordera; a la C-17, amb uns altres cinc quilòmetres a Ripoll; a la C-55, amb cinc quilòmetres més a Castellgalí; a la C-31, amb quatre quilòmetres a Santa Cristina d’Aro; i a la C-32, quatre altres quilòmetres de retencions a Alella. En definitiva, més de 50 quilòmetres de retencions per arribar a la capital catalana. A més, la situació també s’ha agreujat quan un accident a Esplugues de Llobregat ha congestionat la B-23 a les vuit del vespre, que ha acabat generant uns cinc quilòmetres de cues addicionals.