Retencions quilomètriques a l’AP-7 en l’operació tornada

L’AP-7 és, de nou, un infern per als conductors. Aquesta tarda l’operació tornada està sent complicada en aquesta transitada autopista. Cal tenir en compte que molts vehicles tornen aquest diumenge a Barcelona perquè les vacances s’acaben i els fills comencen l’escola demà dilluns. En aquest marc, una col·lisió a l’AP-7 a l’Alt Penedès està causant retencions quilomètriques perquè s’ha hagut de tallar un carril. Aquest accident té quatre vehicles implicats i s’ha produït en direcció Barcelona, el que està provocant 12,5 quilòmetres de retencions entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) també hi ha 8 quilòmetres de cua entre la Roca del Vallès, on els cotxes estan aturats, i 3 quilòmetres a Montornès del Vallès. També hi ha 1,5 quilòmetres de caravana a Sant Celoni.

L’AP-7, però, no és la única via amb trànsit complicat i dens. També està sent un infern pels conductors la C-32 al Maresme, on hi ha 7 quilòmetres de retencions a l’alçada d’Alella. A la C-31 C-65 hi ha quatre quilòmetres de retencions a Santa Cristina d’Aro, al Baix Empordà, i a la N-II a Tordera cap a Blanes n’hi ha 3. Tot això està complicant la tornada de les vacances i s’espera que el trànsit dens es mantingui fins passades les 21 de la nit.

ACCIDENT. Circulació amb congestió (Retenció): AP-7 | SUBIRATS | Sentit Nord cap a GIRONA-UN CARRIL TALLAT | Punt km. 181.5-195 | 18:44 — Trànsit AP-7 (@transitap7) September 4, 2022

L’AP-7 acumula accidents i retencions constantment

Justament fa una setmana l’AP-7 també estava experimentant retencions de més de deu quilòmetres a Martorell. No és una situació estranya, es repeteix pràcticament cada cap de setmana, sobretot a l’estiu, quan molts vehicles surten de Barcelona per aprofitar el cap de setmana a la platja o a la muntanya. Bona part de les retencions es deuen a accidents que es produeixen per l’excés de trànsit que té aquesta autopista des de fa un any, quan es van treure els peatges.