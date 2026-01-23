Trànsit reobre un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte al migdia

L’AP-7, eix del trànsit català, anirà recuperant la normalitat lentament. Aquest dissabte al migdia es reobrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud a Martorell a partir de les dues del migdia. En una atenció als mitjans, el director del Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciat la mesura després que el passat dimecres es tallés la circulació per culpa del despreniment d’un mur de contenció sobre les vies de l’R4 a Gelida, un fet que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i diversos ferits. Aquest tall a la circulació es va fer després que dimecres a la tarda el Ministeri de Transports fes la petició a l’administració catalana per la inestabilitat de la via després de la caiguda del mur.
Aquest mateix divendres els operaris del SCT han col·locat tanques que indicaran la segregació del carril, el que està més a prop del sentit nord i més lluny de les vies del tren, i que, per tant, representa un menor risc per a la circulació. En declaracions recollides per l’ACN, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que malgrat la reobertura i la recuperació progressiva de la normalitat els peatges de la C-32 es mantindran aixecats.
La seguretat de l’autopista està garantida
Des del Servei Català de Trànsit assenyalen que s’ha pres la decisió perquè els tècnics del Ministeri de Transports que estaven avaluant el talús que va cedir han assegurat que aquest espai és “perfectament segur” perquè l’esfondrament va ser a la part exterior i no al terra de l’autopista. Ramon Lamiel ha assenyalat que els altres dos carrils de l’autopista en sentit sud es mantindran tancats mentre s’efectuen les tasques de reparació després del despreniment del mur. El director del SCT ha assegurat que la reobertura completa de l’autopista és qüestió “de dies” i ha demanat als conductors que facin servir rutes alternatives per evitar un “efecte embut”.