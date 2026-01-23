Tránsito reabre un carril de la AP-7 en sentido sur este sábado al mediodía

La AP-7, eje del tráfico catalán, irá recuperando la normalidad lentamente. Este sábado al mediodía se reabrirá un carril de la AP-7 en sentido sur en Martorell a partir de las dos del mediodía. En una atención a los medios, el director del Servei Català de Trànsit (SCT) ha anunciado la medida después de que el pasado miércoles se cortara la circulación por culpa del desprendimiento de un muro de contención sobre las vías de la R4 en Gelida, un hecho que provocó la muerte de un maquinista en prácticas y varios heridos. Este corte a la circulación se realizó después de que el miércoles por la tarde el Ministerio de Transportes hiciera la petición a la administración catalana por la inestabilidad de la vía tras la caída del muro.

Este mismo viernes los operarios del SCT han colocado vallas que indicarán la segregación del carril, el que está más cerca del sentido norte y más lejos de las vías del tren, y que, por tanto, representa un menor riesgo para la circulación. En declaraciones recogidas por la ACN, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que a pesar de la reapertura y la recuperación progresiva de la normalidad los peajes de la C-32 se mantendrán levantados.

Personal de Renfe, al lado de la locomotora accidentada en Gelida / ACN

La seguridad de la autopista está garantizada

Desde el Servei Català de Trànsit señalan que se ha tomado la decisión porque los técnicos del Ministerio de Transportes que estaban evaluando el talud que cedió han asegurado que este espacio es «perfectamente seguro» porque el hundimiento fue en la parte exterior y no en el suelo de la autopista. Ramon Lamiel ha señalado que los otros dos carriles de la autopista en sentido sur se mantendrán cerrados mientras se efectúan las tareas de reparación tras el desprendimiento del muro. El director del SCT ha asegurado que la reapertura completa de la autopista es cuestión «de días» y ha pedido a los conductores que utilicen rutas alternativas para evitar un «efecto embudo».