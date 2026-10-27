El Govern ha anunciat un acord amb Renfe per signar pròximament el primer contracte formal en quinze anys per al servei de Rodalies. L’acord restava pendent des del primer traspàs parcial de les competències a la Generalitat, l’any 2010, i pretén eliminar algunes de les tibantors que han existit tradicionalment entre l’executiu català i l’operadora. L’administració catalana, titular del servei, rebrà de Renfe, l’operadora, uns 1.400 milions fins al 2028 per compensar tot allò que no es pot assumir només amb l’ingrés dels bitllets.
El document s’ha ratificat aquest dimarts al Consell Executiu del Govern, per una banda, i al consell d’administració de Renfe, per una altra. Tot plegat s’ha de ratificar a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics Estat-Generalitat, que segons apunten fonts de l’executiu a diferents mitjans, es reunirà abans de les eleccions del 29 de novembre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha celebrat un acord que “ordena” el servei i permet a la Generalitat exercir com a titular “amb més capacitat”. En la seva trobada a Palau, dimecres passat, el president Salvador Illa i el ministre Óscar Puente ja van avançar l’acord.
Renfe posarà 1.400 milions
El document desglossa els 1.400 milions en tres partides diferents, una per a cada any que queda fins al 2028. La més gran (2026) inclou uns 74 milions destinats a compensar els més de tres mesos que va durar la gratuïtat del servei després de l’accident de Gelida. En total, l’any vinent, Renfe hi destinarà 508 milions. Per als següents anys, les partides seran de 448 i de 452 milions.
Entre altres, també inclou la renovació de la flota amb més d’un centenar de trens nous, dels quals un 65% seran de gran capacitat. El servei de trens de Catalunya guanyarà una cinquantena de combois, arribant als 250 aproximadament. La intenció és que alguns dels antics es quedin ara actius només per a emergències.
D’altra banda, el contracte també apunta que Renfe haurà de tenir a punt un pla de servei alternatiu per carretera per esmenar amb rapidesa incidències, sobretot en aquells casos en què se supera els 90 minuts d’afectació. Renfe també haurà de garantir el “personal suficient” per cobrir el servei i la informació als passatgers en cas de contratemps.
En un dels apartats, l’acord també preveu penalitzacions a Renfe si hi ha retards. Unes penalitzacions, això sí, que no superaran mai els 5 milions d’euros anuals i que només seran efectives si el problema depèn de Renfe. Això vol dir que totes aquelles avaries que es donen a la infraestructura –que depèn d’Adif– no tindran penalització econòmica.
Pendents del traspàs
El contracte vencerà l’any 2028, moment en què hi ha previst que entri en funcionament l’empresa mixta que es crearà per gestionar el servei, fruit de l’acord entre ERC i l’executiu espanyol per donar tret de sortida a aquesta legislatura. Aquesta empresa havia de començar a operar l’any 2026, però va tard. Tampoc hi ha anuncis sobre el traspàs de les línies a la Generalitat. La primera, la del Maresme (R1), tampoc ha arribat encara. Des de l’executiu espanyol insisteixen que no es faran marxa enrere, tot agafat per pinces poques setmanes abans de les eleccions espanyoles.