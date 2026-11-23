Rodalies ha arrencat l’última setmana de novembre sense la vaga que hi havia prevista –el sindicat Semaf l’ha desconvocat després d’arribar a un acord amb el Ministeri de Transports– però els retards no han marxat. Mitja dotzena de línies circulen amb demores aquest dilluns, la més destacada, a la línia R4: l’operadora ha restablert la circulació després de dues hores de tall minuts abans de les 8:30 hores d’aquest dilluns entre Cerdanyola del Vallès i Fabra i Puig per una incidència en la infraestructura. Renfe manté el servei alternatiu per carretera que havia decretat entre aquestes dues estacions i avisa que els retards en aquesta línia poden superar la mitja hora.
Rodalies també ha informat, a través de les xarxes socials, que les línies R2 Sud i Regionals Sud circulen amb demores que poden superar els vint minuts a causa d’una incidència a la infraestructura entre l’estació de França i Passeig de Gràcia. D’altra banda, els trens de les línies R2 i R2 Nord circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els vint minuts. Progressivament, a causa “d’una incidència operativa ja resolta”. També hi ha retards a les línies de l’alta velocitat per una incidència en un tren a l’altura de Guadalajara (Castella – la Maxa).
Semaf posa fi a les vagues
Aquestes incidències, algunes en la infraestructura i d’altres per qüestions operatives, fan que el servei no hagi pogut recuperar la normalitat malgrat que el sindicat Semaf, màxim representant dels maquinistes, va aixecar la vaga prevista per aquest dilluns després de pactar “totes les reivindicacions” amb el ministeri. Els treballadors argumentaven que no s’estaven executant els pactes de seguretat treballats després de l’accident d’Adamuz i Gelida el gener passat i amenaçaven de bloquejar la xarxa de trens si l’executiu espanyol no feia cap mena de gest. El nou pacte “posa fi a la conflictivitat laboral” que es vivia a Renfe, assegura Semaf.
Els últims dies havien estat marcats per les vagues –n’hi ha hagut dos sectorials a més de l’aturada general de l’11-N– i també per la crisi dels serveis mínims, que ha agreujat el descrèdit de Rodalies. Una mala gestió de l’operadora, que va comunicar els serveis mínims amb poc marge i majoritàriament per correu, havia posat en peu de guerra els sindicats, que no estaven disposats a “col·laborar” amb l’empresa.
La normativa de Renfe apunta que s’ha de comunicar aquests torns a mà i, en cas de no poder-se fer, s’ha de fer per burofax. Experts en dret laboral també apunten que la comunicació ha de ser rigorosa per no vulnerar el dret a la desconnexió digital dels treballadors. El resultat, ja conegut, ha deixat el servei sota mínims els dies de vaga –han sortit només la meitat dels trens previstos– i ha provocat plantades dels maquinistes les altres jornades en què no hi havia vagues convocades.