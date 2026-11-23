Rodalies ha comenzado la última semana de noviembre sin la huelga que estaba prevista –el sindicato Semaf la ha desconvocado tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes– pero los retrasos no se han ido. Media docena de líneas circulan con demoras este lunes, la más destacada, en la línea R4: la operadora ha restablecido la circulación tras dos horas de corte minutos antes de las 8:30 horas de este lunes entre Cerdanyola del Vallès y Fabra y Puig por una incidencia en la infraestructura. Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera que había decretado entre estas dos estaciones y avisa que los retrasos en esta línea pueden superar la media hora.

Rodalies también ha informado, a través de las redes sociales, que las líneas R2 Sur y Regionales Sur circulan con demoras que pueden superar los veinte minutos debido a una incidencia en la infraestructura entre la estación de Francia y Paseo de Gracia. Por otro lado, los trenes de las líneas R2 y R2 Norte circulan fuera de su horario habitual, con demoras que pueden superar los veinte minutos. Progresivamente, a causa “de una incidencia operativa ya resuelta”. También hay retrasos en las líneas de alta velocidad por una incidencia en un tren a la altura de Guadalajara (Castilla – La Mancha).

Semaf pone fin a las huelgas

Estas incidencias, algunas en la infraestructura y otras por cuestiones operativas, hacen que el servicio no haya podido recuperar la normalidad a pesar de que el sindicato Semaf, máximo representante de los maquinistas, levantó la huelga prevista para este lunes tras pactar “todas las reivindicaciones” con el ministerio. Los trabajadores argumentaban que no se estaban ejecutando los pactos de seguridad trabajados tras el accidente de Adamuz y Gelida el pasado enero y amenazaban con bloquear la red de trenes si el ejecutivo español no hacía algún tipo de gesto. El nuevo pacto “pone fin a la conflictividad laboral” que se vivía en Renfe, asegura Semaf.

Los usuarios lamentan a menudo el funcionamiento de Rodalies independientemente de los días que hay huelga | ACN

Los últimos días habían estado marcados por las huelgas –ha habido dos sectoriales además de la parada general del 11-N– y también por la crisis de los servicios mínimos, que ha agravado el descrédito de Rodalies. Una mala gestión de la operadora, que comunicó los servicios mínimos con poco margen y mayoritariamente por correo, había puesto en pie de guerra a los sindicatos, que no estaban dispuestos a “colaborar” con la empresa.

La normativa de Renfe apunta que se deben comunicar estos turnos a mano y, en caso de no poderse hacer, se debe hacer por burofax. Expertos en derecho laboral también apuntan que la comunicación debe ser rigurosa para no vulnerar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. El resultado, ya conocido, ha dejado el servicio bajo mínimos los días de huelga –han salido solo la mitad de los trenes previstos– y ha provocado paradas de los maquinistas los otros días en que no había huelgas convocadas.