Una incidència al centre de control ha col·lapsat Rodalies durant mitja hora

El servei de Rodalies ha quedat totalment col·lapsat durant mitja hora aquest dimarts al matí per una incidència al centre de control. Segons ha assenyalat Adif a través de les seves xarxes socials s’ha interromput totalment la circulació de trens “en l’àmbit de Rodalies de Barcelona a causa d’una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit”. Quan passaven cinc minuts de tres quarts d’una els Tècnics d’Adif han pogut solucionar la incidència tot i que detallen que “es restableix de manera progressiva la circulació en tot l’àmbit de Rodalies de Barcelona”.
✅Se restablece de forma progresiva la circulación en todo el ámbito de rodalies de Barcelona. https://t.co/VkBZXMg7Vw— INFOAdif (@InfoAdif) June 9, 2026
Jornada complicada en el primer dia del Papa Lleó XIV a Catalunya
La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya suposarà un maldecap per a la mobilitat del país. Una mobilitat que aquest dimarts ha començat accidentada després que dues incidències gairebé consecutives hagin fet que la reobertura de l’R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – Estació de França) hagi estat accidentada i s’hagin experimentat retards superiors als 30 minuts. La primera de les incidències s’ha produït quan un tren ha hagut de finalitzar el seu recorregut a l’estació de Gavà i més tard una incidència en un tren de l’Estació de França ha suposat que els retards s’anessin acumulant.
Això ha fet que els usuaris de Rodalies hagin explotat davant d’un servei que ha experimentat retards en el primer dia de reobertura després de les obres als túnels del Garraf. “El tren arriba mitja hora tard i amb els autobusos arribàvem puntuals”, ha lamentat en declaracions recollides per l’ACN la Liliana, una viatgera usuària de Rodalies. Des de Dignitat a les Vies la seva portaveu, Anna Gómez, ha assegurat que els usuaris tenen la “sensació” que hi ha treballs que no s’han fet i que “no hi ha hagut millora” després de tres mesos d’obres.