Una incidencia en el centro de control ha colapsado Rodalies durante media hora

El servicio de Rodalies ha quedado totalmente colapsado durante media hora este martes por la mañana debido a una incidencia en el centro de control. Según ha señalado Adif a través de sus redes sociales, se ha interrumpido totalmente la circulación de trenes «en el ámbito de Rodalies de Barcelona debido a una incidencia que afecta los sistemas de regulación del tráfico». Cuando habían pasado cinco minutos de las doce y cuarenta y cinco, los Técnicos de Adif han podido solucionar la incidencia, aunque detallan que «se restablece de manera progresiva la circulación en todo el ámbito de Rodalies de Barcelona».

✅Se restablece de forma progresiva la circulación en todo el ámbito de rodalies de Barcelona. https://t.co/VkBZXMg7Vw — INFOAdif (@InfoAdif) June 9, 2026

Jornada complicada en el primer día del Papa Leo XIV en Cataluña

La visita del Papa Leo XIV a Cataluña supondrá un quebradero de cabeza para la movilidad del país. Una movilidad que este martes ha comenzado accidentada después de que dos incidencias casi consecutivas hayan hecho que la reapertura de la R2 Sur (Sant Vicenç de Calders – Estació de França) haya sido accidentada y se hayan experimentado retrasos superiores a los 30 minutos. La primera de las incidencias se ha producido cuando un tren ha tenido que finalizar su recorrido en la estación de Gavà y más tarde una incidencia en un tren de la Estació de França ha supuesto que los retrasos se fueran acumulando.

Esto ha hecho que los usuarios de Rodalies hayan explotado ante un servicio que ha experimentado retrasos en el primer día de reapertura después de las obras en los túneles del Garraf. “El tren llega media hora tarde y con los autobuses llegábamos puntuales”, ha lamentado en declaraciones recogidas por la ACN Liliana, una viajera usuaria de Rodalies. Desde Dignidad en las Vías su portavoz, Anna Gómez, ha asegurado que los usuarios tienen la «sensación» de que hay trabajos que no se han hecho y que “no ha habido mejora” tras tres meses de obras.