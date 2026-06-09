La jornada caótica que ha vivido este martes la red de Rodalies tendrá consecuencias judiciales. Adif ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Siemens tras las dos averías consecutivas que han afectado el Centro de Regulación del Tráfico Ferroviario de Barcelona y que han obligado a interrumpir la circulación de trenes en dos momentos diferentes del día.

Las incidencias han provocado alteraciones generalizadas en el servicio en una jornada especialmente sensible, marcada por la reapertura de la R2 Sur después de tres meses de obras en el túnel del Garraf y por la llegada del papa León XIV a Cataluña. Miles de usuarios se han visto afectados por retrasos e interrupciones en el servicio.

Adif señala a Siemens y estudia acciones judiciales

En un comunicado cargado de reproches, Adif responsabiliza directamente a Siemens de las dos averías. La multinacional es la encargada de proporcionar el soporte informático de los sistemas que permiten gestionar la circulación ferroviaria desde el centro de control de Barcelona. El gestor ferroviario asegura que no es la primera vez que se producen problemas de este tipo y califica la situación de «injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable».

Un tren de Rodalies entra en la estación de Lleida / ACN

Por este motivo, ha decidido actuar por dos vías. Por un lado, estudiará la presentación de acciones judiciales contra Siemens una vez disponga de toda la información sobre lo ocurrido. Por otro lado, ha abierto un expediente interno para determinar las circunstancias de las incidencias y valorar posibles penalizaciones contractuales contra la empresa. Adif defiende que su reacción rápida ha permitido activar los sistemas de reserva y evitar una afectación aún mayor al servicio, pero considera que los errores registrados este martes son responsabilidad exclusiva de la compañía tecnológica.

Dos paradas en menos de tres horas

El anuncio llega tras un nuevo episodio de caos en Rodalies que ha vuelto a poner bajo el foco la fiabilidad de la red ferroviaria catalana y el funcionamiento de los sistemas que regulan la circulación. La primera incidencia se ha registrado a las 12.25 horas en el centro de control de Adif. Según el gestor ferroviario, un fallo informático afectó a los sistemas que regulan la circulación de los trenes. La compañía activó los sistemas de reserva y, veinte minutos después, completó la migración a los equipos de soporte, lo que permitió recuperar progresivamente el servicio.

Cuando la situación parecía normalizada, una segunda avería se produjo poco después de las tres de la tarde. La incidencia obligó nuevamente a suspender la circulación durante aproximadamente quince minutos, entre las 15.15 y las 15.28 horas, provocando nuevos retrasos en la red. La doble incidencia llega el mismo día que los usuarios celebraban la recuperación del servicio ferroviario entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona tras las obras en el corredor sur. Durante la mañana, varios viajeros ya habían denunciado retrasos superiores a los 30 minutos.