La jornada caòtica que ha viscut aquest dimarts la xarxa de Rodalies tindrà conseqüències judicials. Adif ha anunciat que emprendrà accions legals contra Siemens després de les dues avaries consecutives que han afectat el Centre de Regulació del Trànsit Ferroviari de Barcelona i que han obligat a interrompre la circulació de trens en dos moments diferents del dia.
Les incidències han provocat alteracions generalitzades al servei en una jornada especialment sensible, marcada per la reobertura de l’R2 Sud després de tres mesos d’obres al túnel del Garraf i per l’arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Milers d’usuaris s’han vist afectats per retards i interrupcions en el servei.
Adif assenyala Siemens i estudia accions judicials
En un comunicat carregat de retrets, Adif responsabilitza directament Siemens de les dues avaries. La multinacional és l’encarregada de proporcionar el suport informàtic dels sistemes que permeten gestionar la circulació ferroviària des del centre de control de Barcelona. El gestor ferroviari assegura que no és la primera vegada que es produeixen problemes d’aquest tipus i qualifica la situació d'”injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable“.
Per aquest motiu, ha decidit actuar per dues vies. D’una banda, estudiarà la presentació d’accions judicials contra Siemens un cop disposi de tota la informació sobre el que ha passat. De l’altra, ha obert un expedient intern per determinar les circumstàncies de les incidències i valorar possibles penalitzacions contractuals contra l’empresa. Adif defensa que la seva reacció ràpida ha permès activar els sistemes de reserva i evitar una afectació encara més gran al servei, però considera que els errors registrats aquest dimarts són responsabilitat exclusiva de la companyia tecnològica.
Dues aturades en menys de tres hores
L’anunci arriba després d’un nou episodi de caos a Rodalies que ha tornat a posar sota el focus la fiabilitat de la xarxa ferroviària catalana i el funcionament dels sistemes que en regulen la circulació. La primera incidència s’ha registrat a les 12.25 hores al centre de control d’Adif. Segons el gestor ferroviari, una fallada informàtica va afectar els sistemes que regulen la circulació dels trens. La companyia va activar els sistemes de reserva i, vint minuts després, va completar la migració als equips de suport, fet que va permetre recuperar progressivament el servei.
Quan la situació semblava normalitzada, una segona avaria s’ha produït poc després de les tres de la tarda. La incidència ha obligat novament a suspendre la circulació durant aproximadament quinze minuts, entre les 15.15 i les 15.28 hores, provocant nous retards a la xarxa. La doble incidència arriba el mateix dia que els usuaris celebraven la recuperació del servei ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona després de les obres al corredor sud. Durant el matí, diversos viatgers ja havien denunciat retards superiors als 30 minuts.