La circulació a la xarxa de Rodalies ja es recupera després d’una segona incidència al centre de control d’Adif a l’estació de França, que ha obligat novament a aturar el pas dels trens durant uns minuts aquest dimarts. En concret, el servei s’ha suspès entre les 15.15 h i les 15.28 h. Aquesta interrupció podrà alterar els horaris i generar més retards a les línies de Rodalies. Aquest matí ja hi ha hagut una aturada de la circulació entre les 12.25 h i les 12.50 h per problemes informàtics al mateix centre de control, cosa que ha afectat els sistemes de regulació del trànsit.
📢 ATENCIÓ!— Rodalies Catalunya (@rodalies) June 9, 2026
ℹ️Restabliment progressiu del servei de Rodalies de Catalunya
➡️Consulta l’estat del servei al canal de cada línia
⚠️ Incidència al Centre de Control de trànsit d’Adif ja resoltahttps://t.co/JK42KvL1QF
Segona incidència de la jornada durant la visita del papa Lleó XIV a Catalunya
La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya suposarà un maldecap per a la mobilitat del país. Una mobilitat que aquest dimarts ha començat accidentada després que dues incidències gairebé consecutives hagin fet que la reobertura de l’R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – estació de França) hagi estat accidentada i s’hagin experimentat retards superiors als 30 minuts. La primera de les incidències s’ha produït quan un tren ha hagut de finalitzar el seu recorregut a l’estació de Gavà i més tard una incidència en un tren de l’estació de França ha suposat que els retards s’anessin acumulant.
Això ha fet que els usuaris de Rodalies hagin explotat davant d’un servei que ha experimentat retards en el primer dia de reobertura després de les obres als túnels del Garraf. “El tren arriba mitja hora tard i amb els autobusos arribàvem puntuals”, ha lamentat en declaracions recollides per l’ACN la Liliana, una viatgera usuària de Rodalies. Des de Dignitat a les Vies la seva portaveu, Anna Gómez, ha assegurat que els usuaris tenen la “sensació” que hi ha treballs que no s’han fet i que “no hi ha hagut millora” després de tres mesos d’obres.