La circulación en la red de Rodalies ya se recupera tras una segunda incidencia en el centro de control de Adif en la estación de Francia, que ha obligado nuevamente a detener el paso de los trenes durante unos minutos este martes. En concreto, el servicio se ha suspendido entre las 15:15 h y las 15:28 h. Esta interrupción podrá alterar los horarios y generar más retrasos en las líneas de Rodalies. Esta mañana ya ha habido una parada de la circulación entre las 12:25 h y las 12:50 h por problemas informáticos en el mismo centro de control, lo que ha afectado a los sistemas de regulación del tráfico.

No te lo puedes perder Adif llevará a Siemens a los tribunales por las dos caídas de Rodalies

📢 ATENCIÓN!



ℹ️Restablecimiento progresivo del servicio de Rodalies de Catalunya



➡️Consulta el estado del servicio en el canal de cada línea



⚠️ Incidencia en el Centro de Control de tráfico de Adif ya resueltahttps://t.co/JK42KvL1QF — Rodalies Catalunya (@rodalies) 9 de junio de 2026

Segunda incidencia de la jornada durante la visita del papa León XIV a Cataluña

La visita del Papa León XIV a Cataluña supondrá un quebradero de cabeza para la movilidad del país. Una movilidad que este martes ha comenzado accidentada después de que dos incidencias casi consecutivas hayan hecho que la reapertura de la R2 Sur (Sant Vicenç de Calders – estación de Francia) haya sido accidentada y se hayan experimentado retrasos superiores a los 30 minutos. La primera de las incidencias se ha producido cuando un tren ha tenido que finalizar su recorrido en la estación de Gavà y más tarde una incidencia en un tren de la estación de Francia ha supuesto que los retrasos se fueran acumulando.

Esto ha hecho que los usuarios de Rodalies hayan explotado ante un servicio que ha experimentado retrasos en el primer día de reapertura después de las obras en los túneles del Garraf. “El tren llega media hora tarde y con los autobuses llegábamos puntuales”, ha lamentado en declaraciones recogidas por la ACN Liliana, una viajera usuaria de Rodalies. Desde Dignidad en las Vías su portavoz, Anna Gómez, ha asegurado que los usuarios tienen la “sensación” de que hay trabajos que no se han hecho y que “no ha habido mejora” después de tres meses de obras.