Sanitat i les comunitats pacten deixar de comptar els casos Covid

Pas gairebé definitiu cap al final de la pandèmia tal i com la coneixem. Aquest dijous el Consell Interterritorial, en el qual participen el ministeri de Sanitat i les comunitats, ha acordat deixar de comptar cada contagi per Covid. Tot i que encara no hi ha data per fer aquest canvi, s’espera que es faci aviat, a més tardar a finals del 2022. De fet, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa mesos que va anunciar que Catalunya ho faria a l’abril. Aquest mateix dijous Argimon ha apostat per tornar a la normalitat ara que hi ha “un nou embat” amb la guerra d’Ucraïna.

D’aquesta manera, enlloc de comptar cas per cas, els sistemes de salut de cada comunitat faran seguiment de les persones de risc i els malalts més vulnerables a la malaltia. Aquesta “vigilància epidemiològica reforçada” era l’aposta del Govern que finalment també ha estat la del Consell Interterritorial.

Monitoratge semblant al de la grip

Aquesta “gripalització” de la Covid ha arribat en el mateix moment que s’ha conegut el pla de les comunitats per fer un monitoratge de la Covid molt semblant al que es fa amb altres virus. Aquest s’anomena sentinella i permet fer un seguiment més exhaustiu a les persones que més ho necessiten. “El sistema de transició serà capaç de detectar augments en la incidència i permetrà identificar noves variants”, ha defensat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, davant la premsa en una breu compareixença després de la reunió del Consell Interterritorial. S’espera que l’anunci oficial es faci al llarg de la tarda en roda de premsa.

La situació epidemiològica a Catalunya és estable. Aquest dijous s’ha donat l’alta a 25 ingressats per Covid als hospitals catalans i les Unitats de Cures Intensives continuen buidant-se a bon ritme, el que fa pensar que els plans de Salut de deixar de comptar casos a l’abril podran dur-se a terme.