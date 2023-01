Tractaments personalitzats i menys morts: el ‘boom’ de la IA en la sanitat

La intel·ligència artificial s’està tornant clau a l’hora de predir amb precisió els resultats dels pacients i poder diagnosticar les malalties en estadis precoços. Això és precisament el que fa l’empresa valenciana Quibim, que mitjançant el big data i la intel·ligència artificial aconsegueix evitar als pacients tractaments innecessaris i personalitzar-los per evitar que les malalties avancin. Quibim funciona amb les dades extretes de les imatges mèdiques per tal de trobar el millor tractament i evitar als pacients un patiment innecessari a partir del diagnòstic precoç.

Els creadors dels dispositius mèdics basats en la intel·ligència artificial de Quibim van veure una oportunitat per als seus productes donat l’elevat cost que encara tenen les tècniques de biologia mol·lecular. De fet, tenen una accessibilitat molt limitada, molts costos i terminis d’entrega molt llargs. Això provoca que l’inici del tractament es retardi una mitjana de tres setmanes, un temps massa llarg per a malalties greus com ara el càncer de pulmó. En aquest marc, la companyia valenciana va crear eines per analitzar amb profunditat les imatges dels pacients i extreure informació que l’ull humà podria no veure. Així, la intel·ligència artificial ajuda a una detecció precisa i ràpida que pot traduir-se en un increment significatiu de l’esperança de vida del pacient.

Redueix la càrrega de feina dels metges

Un altre punt fort de l’ús d’intel·ligència artificial en el sector sanitari és que redueix molt la càrrega de feina dels metges. Concretament els productes de Quibim fan anàlisis independents i comparacions entre imatges per després completar els informes radiològics automàticament. El metge només ha de revisar-ho i fer una validació. Els àmbits on els fundadors d’aquesta companyia, Ángel Alberich-Bayarri i Luis Martí Bonmati, s’han especialitzat per oferir aquesta mena de solucions són l’oncologia i immunoteràpia, la reumatologia i la neurologia.

De fet, han unit oncologia i immunoteràpia per crear un model d’intel·ligència artificial que analitzi els TAC i pugui predir quins pacients amb carcinoma pulmonar de cèl·lules no petites respondran a la immunoteràpia i per a quins no serà útil.

Un metge fent una ressonància / Pixabay

Especialitzats en càncer de pròstata i canvis en el cervell

Les dues solucions més exitoses de la companyia valenciana són QP-Prostate i QP-Brain. La primera es basa en un software d’intel·ligència artificial que agilitza la interpretació de les ressonàncies magnètiques de pròstata i omple de forma automàtica els informes radiològics. Això ajuda els sanitaris a extreure biomarcadors d’imatges que involucren la pròstata quan analitzen aquest òrgan buscant un tumor. A més, és un producte innovador perquè pot detectar diferents regions de la pròstata i les estructures que l’envolten i fer una segmentació automatitzada de la glàndula i les vesícules seminals a partir de les xarxes neuronals convolucionals, una tecnologia d’intel·ligència artificial aplicada a les imatges.

Per altra banda, QP-Brain permet examinar amb precisió els canvis en el cervell al llarg del temps. L’eina proporciona informació clau sobre la progressió de les malalties i permet veure si els tractaments estan funcionant. Aixó és molt important perquè els metges podrien decidir canviar de fàrmac si el que estan administrant al pacient no frena la progressió que es veu en les imatges. Aquesta eina d’intel·ligència artificial analitza automàticament les estructures específiques del cervell i el número i volum de les lesions cerebrals, el que facilita als metges la comparació d’aquestes imatges amb les d’un cervell sa.

Un equip de cirurgians durant una intervenció a un pacient amb càncer / EP

La companyia ja ha creuat l’oceà

Quibim ja ha arribat als Estats Units, on comercialitza les seves eines basades en l’anàlisi de les dades d’imatges. De fet, recentment han participat en el Congrés de la Societat Radiològica Nord-americana (RSNA), on ha presentat els seus productes i ha anunciat que QP-Brain estarà disponible als Estats Units el 2023. Actualment només es comercialitza a Europa, on està sent un èxit per les grans oportunitats que ofereix als professionals sanitaris.