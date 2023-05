Tornen a quedar places vacants en el MIR de metges de família

Un any més, l’adjudicació de places dels Metges Interns Residents (MIR), que ha tancat aquest diumenge, ha acabat amb desenes de places vacants de metges de família a Catalunya. Aquest 2023, l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària ha quedat amb 36 places lliures a Catalunya, mentre que el total de l’estat espanyol s’eleva a 202, segons ha informat la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut i recull l’ACN. En el procés d’assignació del 2022 van quedar 71 llocs de resident sense cobrir i, malgrat que aquesta xifra s’ha reduït en aquesta ocasió, la xifra pot provocar conseqüències importants en l’atenció primària, tal com ja va alerta el sindicat Metges de Catalunya (MC) fa un any. El Ministeri de Sanitat ha decidit obrir una segona volta per intentar cobrir aquestes vacants.

Després de l’experiència de l’any passat, en què el MIR de medicina família i comunitària va quedar amb més d’una setantena de places desocupades; Salut va decidir impulsar uns incentius econòmics per als residents que triessin aquesta especialitat. Una mesura que ja havia anunciat que mantindria aquest any, però que no ha sigut suficient per evitar que, de nou, Medicina Familiar acabés amb places desertes.

El Ministeri de Sanitat obre una convocatòria extraordinària per intentar cobrir les places que han quedat vacant en el procediment ordinari | Europa Press

Convocatòria extraordinària

Tots els metges que van superar el MIR van tenir l’oportunitat de triar l’especialitat que volien fer i a l’hospital on volien fer-la. Amb el procés d’assignació de places tancat, n’hi ha una xifra important que han quedat orfes. Davant d’aquesta situació, el Ministeri de Sanitat ha decidit obrir una convocatòria extraordinària que s’ha obert aquest dilluns al migdia i finalitzarà el dijous d’aquesta setmana a les dotze del migdia. Aquesta nova volta està adreçada a tots els aspirants que, en l’assignació ordinària, han quedat sense plaça.