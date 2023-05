Guia completa sobre l’asma: adeu als dubtes sobre aquesta malaltia crònica

L’asma és una malaltia força comuna, però que la població coneix menys del que es pensa, malgrat que afecta gairebé tres milions de persones a l’estat espanyol, un 10% de les quals en pateix la seva variant més greu. En el Dia Mundial de l’Asma, aquest 2 de maig, els experts busquen conscienciar la societat sobre les dificultats dels qui pateixen asma i resoldre dubtes sobre aquesta malaltia respiratòria crònica. Aquesta guia permet dir adeu a tots els dubtes i conèixer en profunditat aquesta malaltia:

Què és l’asma?

És una malaltia respiratòria crònica que provoca la inflamació dels bronquis fins a obstruir-los i dificultar el pas de l’aire. Com a conseqüència es produeixen sibilacions, dispnea, és a dir, dificultat per respirar, opressió al pit i tos sense mucositat.

A quina edat pot aparèixer l’asma?

És la malaltia respiratòria més freqüent en la infantesa i l’adolescència. Normalment, els símptomes apareixen en la infància, però pot aparèixer en qualsevol moment de la vida. El que canvia és l’afectació segons l’edat en què apareix. Si comença quan els infants tenen dos o tres anys, la seva durada és més curta i quan tenen set anys ja estan lliures de símptomes. Si comença més tard la durada de la malaltia és més llarga.

Què causa l’asma?

No hi ha una causa exacta de l’asma, però molts factors poden iniciar-la, especialment les infeccions respiratòries víriques, els àcars de la pols domèstica, el pol·len dels arbres, les mascotes, els fongs de la humitat, el tabac, els insecticides, les pintures i l’exercici físic. També s’estan fent estudis que mostren la relació entre l’asma i la contaminació, així com causes genètiques. Altres malalties com el reflux i la sinusitis causen i agreugen l’asma.

Afecta més els homes o les dones?

No hi ha estudis que demostrin que el sexe influeixi en el desenvolupament de l’asma, però el que sí que s’ha provat és que apareix més sovint en fills de dones que han estat fumadores durant l’embaràs i de pares amb asma o al·lèrgia.

Quins són els símptomes de l’asma?

Els principals símptomes de l’asma són la sensació de dificultat per respirar, la tos seca, xiulets o sibilacions al pit i una sensació de pressió. Poden aparèixer diverses vegades al dia o desaparèixer durant un temps i després tenir una crisi. Els símptomes poden sorgir mentre es fa activitat física o entre dues i quatre hores després de fer esport. S’anomena asma d’esforç i es dona en el 80% d’infants asmàtics.

Un medicament per a l’asma / Pixabay

Quan és més probable que apareguin els símptomes?

Especialment, es produeixen durant la nit o a primera hora del matí, tot i que poden aparèixer en diversos moments del dia. També es poden alternar els atacs d’asma amb els períodes asimptomàtics.

L’asma es pot curar?

No hi ha un remei contra l’asma, però sí que hi ha tractament perquè disminueixin els símptomes amb el pas del temps i la persona que la pateix pugui fer vida normal, esport i tenir el mínim de crisis possibles. Per aconseguir-ho, hi ha dos tipus de medicaments, els broncodilatadors, que fan que els bronquis s’obrin i passi més bé l’aire, i els antiinflamatoris, que corregeixen la inflamació dels bronquis i s’utilitzen durant un període més llarg de temps.

És important no automedicar-se i seguir els consells del personal mèdic sobre el sistema d’inhalació que més bé s’adapti a les necessitats del pacient.

Com es poden prevenir les crisis d’asma?

El primer és deixar el tabac, sobretot les dones embarassades, i evitar el tabaquisme passiu dels infants. Si la causa és l’al·lèrgia, cal evitar el contacte amb els elements que la provoquin immediatament. A més, es recomana la vacunació antigripal per evitar crisis fortes d’asma. És important que els nens i els adolescents coneguin els riscos de l’asma i el tractament per facilitar canvis en l’estil de vida que millorin la malaltia.

Hi ha algun remei casolà que ajudi a tractar l’asma?

Algunes plantes poden servir per reduir la inflamació i millorar els símptomes de l’asma, però cal tenir en compte que és important utilitzar els medicaments que recomanin els metges. Algunes de les plantes que ajuden a tractar els símptomes són l’angèlica, l’aranyoner, l’estramoni, el pericó, la regalèssia, el romaní, la farigola i la valeriana.