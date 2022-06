Inaugurat a Catalunya el primer centre d’oncologia pediàtrica de l’estat

El Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre d’oncologia pediàtrica de l’estat espanyol, s’ha inaugurat aquest dijous. El projecte de l’Hospital Sant Joan de Déu consisteix en un edifici de 14.000 metres quadrats gràcies al qual s’incrementarà un 35% el nombre d’infants amb càncer atesos. Fins ara l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat podia atendre uns 300 casos nous a l’any, mentre que ara se n’atendran 400. Això situara el Pediatric Cancer Center Barcelona al primer lloc a nivell estatal i el segon a escala europea.

L’espai té habitacions individualitzades i zones per als familiars. L’important és garantir la comoditat i l’amplitud dels espais perquè les famílies puguin acompanyar els seus infants. L’amplitud de l’habitació depèn de l’estada prevista al centre. També hi ha habitacions per als pacients de pal·liatius i quiròfans per atendre els malalts.

El nou edifici està situat al costat del conjunt hospitalari de Sant Joan de Déu, a Esplugues. Està connectat amb la resta de l’hospital a través del carrer i d’una passera de vidre. S’ha pogut construir gràcies a la campanya que es va fer el 2017 per recaptar fons. En la primera campanya es van aconseguir 30 milions d’euros, als quals s’hi han d’afegir 7 més en la segona fase de la campanya, on 15 donants, fundadors i empreses van donar més fons. Un d’aquests donants ha estat Leo Messi, que ha estat present en la inauguració, que en bona part ha estat possible gràcies a ell.

Leo Messi assisteix a la inauguració amb la seva dona, Antonella Rocuzzo / Instagram

37 habitacions, 26 boxs i 21 consultes

L’edifici té un total de 37 habitacions individuals, 8 càmeres de trasplantament, 21 consultes externes i 26 boxs. La intenció és que en totes aquestes estances els més petits es puguin sentir còmodes i segurs. Per això també hi ha àrees de joc interactives, una sala per a adolescents i sales d’espera amb jocs i elements manipulables. Per aconseguir-ho també hi ha un equip de 150 professionals.

“Som un dels centres més importants del món”, ha explicat el director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo. De fet, el centre és el primer a nivell estatal i el segon d’Europa en tractament de càncer infantil. Al centre s’hi acollirà pacients del país i de fora, el que és molt important perquè hi ha molts països que no poden atendre’ls perquè no tenen la capacitat sanitària, social i econòmica per fer-ho. “Tenim impacte internacional, perquè per exemple a l’Amèrica Llatina els resultats no són igual de bons que aquí, i l’ambició és que el centre pugui arribar més enllà de les nostres fronteres”, ha subratllat del Castillo en la inauguració.

El centre hospitalari que s’ha inaugurat aquest dijous lidera el projecte CLOSER (Chilhood Leukemia: Overcoming distance between South Americ and European Regions), amb el finançament de la Comissió Europea. El projecte pretén equiparar la supervivència dels pacients amb leucèmia de l’Amèrica Llatina amb els d’Europa.