L’actriu i cantant Abi Phillips anuncia que té càncer de tiroides

La cantant i actriu anglesa Abi Phillips ha anunciat a través del seu compte d’Instagram que ha estat diagnosticada amb càncer de tiroides. “Mai vaig pensar que em dirien que tenia càncer als 28 anys, mai penses que et passarà”, ha escrit la jove en una publicació que recull Telecinco.



Phillips explica que va anar al metge després de trobar-se dues protuberàncies al coll, a les quals els metges no van donar major importància en un primer moment. “Em van dir que era ‘jove’ i que no seria res i que ‘probablement estava superant un refredat’ o que el meu cos estava ‘lluitant contra alguna cosa'”, ha recordat.

Però la cantant no es va quedar tranquil·la amb l’explicació i va decidir acudir a un especialista. “Immediatament em va dir que estava molt preocupada per la ubicació de les protuberàncies i em va remetre a una biòpsia urgent i a un escàner”, ha explicat la també actriu.

“Mai penseu que no és res”

La fatídica notícia arribaria només dues setmanes més tard: “Em va asseure i em va dir que m’havien diagnosticat càncer de tiroides i que necessitaria cirurgia i radioteràpia”. La pròpia jove assegura que mai hagués buscat una segona opinió de no haver sabut la història de Demi Jones, molt coneguda per la seva participació en el reality ‘Love Island’, i a qui li va passar el mateix.

“Mai penseu que no és res, que no us digui el metge de capçalera que esteu bé i que sou ‘joves’, sempre feu que us revisi un especialista si podeu i insistiu en les proves encara que no sigui res, ja que detectar les coses a temps és crucial per a un bon pronòstic”, ha recomanat.





“La setmana vinent estaré en camí de la recuperació després de la meva operació”, ha assegurat la jove actriu.