L’‘startup’ KeyZell aposta pels criptoactius per fer IA contra el càncer

KeyZell s’ha convertit la primera biotecnològica a realitzar una Token Generation Event (TGE) a través del projecte K2Z Utility Token, l’emissió màxima del qual serà de 2.000 milions de tokens i 200.000 NFTs. Cada vegada més els negocis busquen finançament a través d’una TGE, convertint-se en una pràctica comuna en l’espai criptogràfic. Aquest projecte pretén emetre un token fungible útil per a rebre el servei del seu sistema d’Intel·ligència Artificial per a medicina de precisió, i un altre token no fungible de la propietat industrial d’aquesta IA, batejat per KeyZell com IP-NFT (Industrial Property-NFT).

La companyia va explicar que aquesta emissió de tokens els permetrà continuar avançant en el seu projecte de lluita contra el càncer i operar en un entorn segur, ja que treballen sota tecnologia ‘blockchain’.

Segons l’últim estudi publicat per IQVIA Institute, ‘Global Oncology Trends 2021’, es calcula que el mercat global en tractaments per al càncer aconseguirà els 269 bilions de dòlars per a l’any 2025. El lidera els EUA amb un 42%, seguit dels cinc principals mercats europeus: Alemanya, França, Gran Bretanya, Itàlia i Espanya.

L’any 2020 van morir gairebé 10 milions de persones per càncer i cada any se sumen més de 19 milions de nous casos a tot el món. Cada any se superen les previsions de morts i d’incidència de la ‘International Agency for research on Cancer’ i, amb aquestes dades, no és d’estranyar que en poc temps a un de cada tres homes i a una de cada quatre dones li serà diagnosticada aquesta malaltia al llarg de la seva vida. A més, la incidència global va en augment per l’envelliment de la població i per l’increment dels factors de risc.

La TGE i el càncer

El projecte K2Z Utility Token de KeyZell és un model secundat “per la democratització de la seva propietat industrial” en format NFT, i una empresa recolzada amb un equip de gestió i recerca “de rellevància internacional”, destaca l’entitat.

Aquest projecte pretén donar-se a conèixer entre els pacients i ser la via per a arribar realment a aquells que ho necessiten i no utilitzar-ho com una “mera inversió especulativa”. Els NFT estan configurats per a generar o crear pagaments sobre qualsevol transferència futura dels tokens.

Aquest tipus de pagaments seran automatitzats a través d’un smart contract dins del NFT, on l’emissor pugui realitzar el seguiment de les següents transferències (revendes), apareixent registrat en la blockchain on es realitza el NFT.

“L’objectiu de KeyZell amb el token és aconseguir acostar un servei diagnòstic de tractament personalitzat contra el càncer de medicina de precisió i que els pacients puguin aconseguir amb els NFTs nous tokens cada any per a utilitzar-los amb la IA. Amb això, volem continuar desenvolupant el nostre projecte KeyZell OPS, una eina basada en Machine Learning que selecciona el millor tractament per a cada pacient sobre la base de les seves característiques individuals”, va afirmar el CEO de KeyZell, José de Corral.

L’empresa, pendent d’arrencar amb assajos clínics en humans per al tractament del càncer de mama i de pulmó, posseeix un sistema d’Intel·ligència Artificial en fase de comercialització, “una garantia de futur per a generar ‘cashflow’, i, sobretot, una garantia per a aquells inversors a la recerca de projectes de primer nivell com K2Z Token”.