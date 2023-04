Catalunya avança un mes i mig el pla contra les onades de calor

El Govern s’avança i es prepara per a un estiu que preveu molt calorós. En declaracions als mitjans aquest dijous, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat que activen la fase u del pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut. La posada en marxa d’aquesta mesura es fa un mes i mig abans del que és habitual per intentar “minimitzar les conseqüències” de la pujada de les temperatures. “Ho avancem perquè la calor s’avança”, ha declarat Balcells juntament amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha recordat que aquest pla, normalment, s’activa a mitjans de juny. Han insistit en la importància de l’autoprotecció, especialment entre les persones més vulnerables, com informa Europa Press.

Hidratar-se bé i evitar sortir en hora punta

És una mesura excepcional, tenint en compte que encara no ha acabat el mes d’abril i és l’any en què el pla contra les onades de calor s’activa més aviat. Des del departament han detallat diverses recomanacions a la ciutadania per cuidar-se aquest estiu i, sobretot, en els dies en què les temperatures siguin més elevades. Així, Cabezas ha apuntat que el pla inclou recomanacions com, entre altres, una constant hidratació amb aigua, quedar-se a casa en les hores de més calor i sortir al carrer durant les primeres hores del matí o quan el sol comenci a marxar. Per la seva part, Balcells ha remarcat que “la calor extrema és un factor de risc que desequilibra els pacients fràgils” i, per això, ha insistit en la cura de les persones en situació més vulnerable.

Un gos beu d’una font a Barcelona en plena onada de calor, el juliol de 2022 | EP

El pla per prevenir els efectes de l’onada de calor està dotat amb 10 milions d’euros, que es destinaran a analitzar les dades de mortalitat dels quatre grans hospitals de Catalunya i de l’atenció primària d’una desena municipis catalans amb l’objectiu de detectar possibles increments que puguin derivar-se de l’augment de temperatura. Els departaments de Salut, Drets Socials i Protecció Civil, entre altres, es reuniran la setmana que ve per poder establir una actuació coordinada interdepartamental.

El conseller de Salut ha reconegut que “aquest estiu en primavera” els ha “sorprès una mica” i ha afegit que, tenint en compte la situació de sequera que viu Catalunya, cal extremar encara més la precaució en un estiu que avisa que pot ser complicat.