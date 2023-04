MÉTEO | Màximes de 30ºC: on farà més calor a Catalunya?

Catalunya es prepara per a una nova pujada de temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu un dimarts càlid amb ruixats puntuals al Pirineu i unes temperatures màximes que arribaran fins als 30ºC. L’ambient general del país no s’assembla gaire al que tocaria pel final del mes d’abril i té més d’estiu que de primavera. El Meteocat augura uns dies càlids, sobretot al pla de Lleida, on els termòmetres passaran de 30ºC almenys fins a finals de setmana i en alguns punts es podria arribar als 35ºC.

Entre avui i demà s’esperen màximes de fins a 30ºC a Lleida, 29ºC a Balaguer i Mollerussa, 28ºC a les Borges Blanques i 27ºC a Tàrrega, Tremp i Mora d’Ebre. L’ambient serà més fresc al litoral i el prelitoral, amb 19ºC a Vilafranca del Penedès, 18ºC a Tarragona, Vilanova i la Geltrú o Mataró i 17ºC a Barcelona. La part més alta del Pirineu també tindrà bones temperatures. A la resta del país del temperatures màximes oscil·laran entre els 20ºC dels Vallesos i als 25ºC de Manresa o Solsona.

Vianants bevent un refresc pel carrer en plena onada de calor/ Jordi Borràs

Poques pluges a Catalunya i molt localitzades

Pel que fa a les pluges, s’esperen alguns ruixats a partir del final del matí al Pirineu. A partir del migdia baixaran cap al Prepirineu, sobretot a la part oriental, i de forma més aïllada i intermitent a alguns punts de la Catalunya Central i al litoral de les comarques de Girona. Amb tot, la previsió apunta a precipitacions “febles o localment moderades” i acompanyades d’alguna tempesta, però no s’acumularà gaire aigua i els pluviòmetres podrien marcar entre 5 i 10 mm en el millor dels casos.

El cel estarà mig o molt ennuvolat a la meitat nord del país i poc ennuvolat a la resta fins a finals del matí. A la tarda “creixeran les nuvolades a zones de muntanya del terç nord” i s’estendran al nord de la depressió Central i a la part nord del litoral i el prelitoral, però amb poques possibilitats de pluja.