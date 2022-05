Salut també vacunarà contra el virus del papil·loma els nois d’11 i 12 anys

Novetat important en el sistema de vacunació català. El Departament de Salut ha decidit que la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) també s’administrarà a tots els nois de sisè de primària a partir del curs 2022-2023. Fins ara només es vacunava les noies d’un virus que també pateixen els homes -normalment portadors- i que es transmet en els intercanvis sexuals. Ara Salut busca “garantir l’equitat” entre els dos sexes i oferir-los protecció per acabar amb les malalties derivades d’aquest virus, que poden arribar a traduir-se en càncer de coll d’úter.

Gairebé el 90% de persones passen el virus en algun moment

Entre el 85 i el 90% de les persones sexualment actives passen aquesta infecció en algun moment de la vida. Les vacunes que s’administren, que fins ara només eren per a les noies de sisè de primària i persones de risc, protegeixen contra nou tipus de VPH, tot i que n’existeixen més de cent. Les vacunes protegeixen en un 90% del càncer de coll uterí i les berrugues anogenitals. De fet, quan es va engegar la vacunació en noies a l’escola va començar en el curs 2007-2008 van disminuir més d’un 60% els casos de berrugues segons les dades obtingudes una dècada després.

Protegir les noies no vacunades del càncer de coll uterí

L’intenció de Salut és tornar a ser pionera i donar protecció indirecta tant a nois com a noies. Esperen poder veure una reducció del 6% de les berrugues genitals i protegir indirectament les noies no vacunades d’un possible càncer de coll uterí. El departament sosté que afegir els nois en la vacunació “compleix criteris d’equitat i igualtat en conferir la protecció directa” dels dos sexes, pel que va presentar aquest canvi en el pla de vacunació el 19 d’abril i es posarà en marxa el pròxim curs.

Catalunya comprarà 175.000 dosis de la vacuna

Un cop aprovat aquest canvi en el pla de vacunació Salut ha encarregat 175.000 dosis pel curs que ve. D’aquestes, 70.000 es destinaran a nois, el que suposa una inversió de 8,2 milions d’euros. En aquest marc, només caldrà que es publiqui l’actualització del calendari de vacunacions i es modifiqui el que ja va canviar el 22 de març d’aquest any.