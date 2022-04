La medicina de precisió es converteix en eina clau en la lluita contra el càncer

La medicina de precisió és una nova tendència de la medicina que té com a objectiu donar a un pacient concret un combinat de fàrmacs adequats segons el seu perfil biològic. Ha esdevingut eina clau en la lluita contra el càncer. La Societat Espanyola d’Anatomia Patològica en destaca la importància per canviar els pronòstics d’aquestes malalties.

Quan una persona és diagnosticada de càncer, rep el mateix tractament que altres persones que tenen el mateix tipus i estadi, sense tenir en compte les particularitats de la persona o del càncer que pateix. No obstant això, gràcies a l’aplicació d’eines intel·ligents al camp mèdic, especialment a l’àrea de diagnòstics i adaptació de tractaments, es poden tenir en compte les característiques individuals de cada pacient, incloent-hi les característiques genòmiques i moleculars tant dels tumors com dels pacients, aconseguint una major efectivitat en el tractament, evitant en la mesura del possible efectes secundaris i racionalitzant la despesa sanitària.

La presidenta de la Federació d’Associacions Científico-Mèdiques d’Espanya (Facme), Pilar Garrido López, destacava a la darrera Comissió de Sanitat del Senat que s’espera que hi hagi un 40% més de pacients diagnosticats de càncer en els propers anys, però que el problema rau a aconseguir que els pacients puguin viure bé i molt de temps. En aquest aspecte, la medicina de precisió podria ser la clau a l’hora d’augmentar tant el temps com la qualitat de vida dels pacients.

Per part seva, José del Corral, CEO de la startup espanyola KeyZell, que desenvolupa un innovador sistema d’intel·ligència artificial que pretén ser el futur de la medicina de precisió en oncologia (Oncology Precisión System), ha assenyalat que “identificar quin és el tractament més idoni per a un pacient que compta amb un perfil genètic i epigenètic determinat resulta ser un gran desafiament per als professionals de la medicina, pel volum de dades i combinacions a considerar Per això, creiem que la intel·ligència artificia, que és una eina clau ja que és capaç, a partir duna gran quantitat de dades (com la informació genòmica, la història clínica i tractaments aprovats), de reconèixer patrons que li permeten trobar la combinació de medicaments, tindrà més eficiència per al pacient.”

En aquest sentit, la Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin) destaca la medicina de precisió com una de les línies específiques per avançar en la lluita contra el càncer, que també forma part de l’Estratègia de Càncer del Consell Interterritorial i del Pla Europeu.

Indiquen que és una nova manera d’abordar el diagnòstic i el tractament del càncer per la possibilitat d’estratificar de manera més òptima la malaltia i el pronòstic. De la mateixa manera, es podria avaluar millor la predicció de la resposta al tractament o la toxicitat, fent que els tractaments tinguin una aproximació multidisciplinària i amb un focus més gran en el pacient.