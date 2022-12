Pronostiquen quan deixarem d’utilitzar smartphones i què els substituirà

Els smartphones dominen el món, però hi ha qui creu que això s’acabarà aviat. Concretament, el 2030. El director d’estratègia i tecnologia de Nokia, Nishant Batra, creu que els mòbils tal i com els coneixem estan condemnats a desaparèixer abans que acabi aquesta dècada, una afirmació molt sorprenent tenint en compte que tothom en té un i són dispositius que serveixen pràcticament per a tot. Batra, però, ho té clar i defensa que els smartphones “es veuran superats” abans del 2030 per una nova tecnologia que, per ara, no està gens desenvolupada, el metavers.

Batra assenyala que les principals companyies del sector –Apple, Xiaomi o Meta– s’estan esforçant molt en aquest camp i que això és “significatiu i premonitori” del que vindrà. Treballen en el metavers per tal de ser els primers en generalitzar aquesta tecnologia per a empreses i consumidors. Només així s’aconseguirà un desplegament real d’aquesta tecnologia.

El director d’estratègia i tecnologia de Nokia creu que és important poder tenir dispositius VR i ARC que siguin assequibles per al públic general així com ergonòmics i que tinguin una connexió sense fil. Aquests tres aspectes són els que considera més rellevants perquè el metavers pugui arribar a substituir els actuals smartphones. Si es compleixen les seves prediccions, els mòbils només hauran dominat el món durant un parell de dècades.

Xarxes socials vistes en un smartphone / EP

El metavers, massa complicat per al públic general actualment

La predicció de Nokia només es pot complir si es desenvolupen dispositius assequibles i tan fàcils d’utilitzar com els mòbils que tenim actualment, perquè la tecnologia actual està allunyada del públic general. Actualment només hi ha productes molt cars que a més gairebé no es poden utilitzar en el dia a dia. Cal una accelerada per tal que els auguris de Nokia es transformin en una realitat.

A banda, perquè les previsions de Nokia es ocmpleixin cal que es desenvolupin diverses versions del metavers: la industrial, l’empresarial i la dels consumidors. Han d’estar ben diferenciades si es vol que els nous dispositius arribin a consumidors i empreses. La monetització serà molt important i també molt complicada. Arrencarà el 2026, per la qual cosa, si el 2030 ja s’han de substituir els smartphones s’haurà d’accelerar molt en la seva implantació.