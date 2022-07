Accenture, Minsait i Telefónica, claus en la simulació de negocis al metavers

Les empreses avancen cap a un futur molt diferent de la realitat actual, on convergiran nous mons que construiran noves oportunitats físiques i virtuals i oferiran serveis en entorns creats per uns altres.

Per això, busquen oferir els seus serveis en aquests nous escenaris que els permetran arribar a nous segments de públics objectius, com per exemple, dins del metavers, el nou món virtual que no para de guanyar usuaris i que cobra cada vegada més força en les estratègies empresarials de transformació digital.

Així, les empreses busquen envoltar-se de companys tecnològics com Minsait, Accenture o Telefónica per explotar al màxim les capacitats de negoci que ofereix el metavers.

La companyia Accenture recentment ha llançat ‘Accenture Metaverse Continuum’, un nou grup de treball que busca ajudar les empreses a adaptar-se a aquest nou entorn tecnològic. Compta amb el seu propi metaverso, ‘the Nth floor’, on els seus treballadors participen en l’orientació dels nous empleats, reben formació, acudeixen a reunions i poden socialitzar amb l’equip.

Per part seva, Minsait, empresa d’Indra, líder en transformació digital amb més de 35 anys d’experiència en simulació de processos, és la primera companyia tecnològica que ofereix els seus productes financers en el metavers i la primera del sector que, a més de posar a la disposició dels seus clients una àrea d’oferta virtual única i paral·lela, també habilita en el metavers un espai propi al qual es pot accedir amb un avatar i visitar les seves estades i propostes, com si es tractés del món real.

A més, Minsait ofereix possibles aplicacions del metavers en banca, com la presentació de nous productes, oficines virtuals per a crear nous entorns de relació amb el client, esdeveniments de màrqueting o mons corporatius que incentivin la relació interna d’empleats i entitats.

Una altra de les grans empreses espanyoles que també avança cap al metavers és Telefónica, que ha desenvolupat el projecte de la Rafa Nadal Academy.

Es tracta d’una rèplica interactiva en 3D de les instal·lacions esportives de la llegenda del tenis. L’espai conté les 43 pistes de tenis de l’acadèmia més dues exclusives de la versió del metavers.

Aquesta experiència virtual inclou minijocs, com un entrenament de tenis virtual en el qual poder colpejar una pilota, i també es poden trobar els avatars amb els quals interactuar, com per exemple Toni, el director de l’acadèmia, o Gemma, la nutricionista. Així mateix, Telefónica ha declarat que estan treballant per a oferir, més endavant, NFTs dins d’aquest projecte.