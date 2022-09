Vídeo: Plou amb força dins la comissaria de Sant Feliu de Llobregat

“Literalment la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat s’enfonsa”. Aquesta és la frase de denúncia del sindicat de policies SAP-FEPOL per carregar contra el “despropòsit” dels degotalls a l’Àrea Bàsica Policia dels Mossos d’Esquadra de la ciutat. Les pluges dels darrers dies han mostrat les deficiències estructurals de l’edifici amb la caiguda de veritables salts d’aigua. Una situació que s’afegeix a les denuncies del mateix sindicat per les “greus mancances estructurals que pateix la comissaria des de la seva inauguració”.

Així, el sindicat ha alertat que interposarà denuncia davant la Inspecció de Treball per manca de prevenció i de seguretat de les instal·lacions. De fet, els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir per assegurar l’estructura de l’edifici arran del perill de caiguda pel pes de l’aigua. El sindicat assegura que entenen que els comandaments “fan el que poden però no n’hi ha prou”.

Defectes històrics des de la inauguració

La comissaria de Sant Feliu arrossega un historial de defectes des que es va obrir, segons assenyala Toni Castejón, portaveu de SAP-FEPOL. De fet, el passat 28 de juny van presentar un escrit “denunciant la brutal manca de personal” que pateix la comissaria i “la sobrecàrrega de treball que ha provocat situacions del tot no desitjades amb atencions per personal sanitari in situ”.



En aquest marc denuncien el “desconfort lumínic a causa d’unes planxes que tapen la llum natural del dia les quals obliguen a treballar als efectius policials tot el dia amb llum artificial”. També retreuen que l’edifici, de tres plantes, no té una sortida d’emergència adient. Així mateix, la defectuosa ubicació de la recepció policial de la comissaria, amb columnes que fan “impossible un bon i eficient control dels accessos”.

Degotalls brutals

Castejón emfatitza que “a més de tot això, cal sumar que la coberta de l’edifici no té prou pendent i, per tant, l’aigua queda estancada fins al punt, que entra a les diferents estances policials”. “Aquest és un problema que, des de la construcció de l’edifici es repeteix, en major o menor mesura i depenent de la quantitat de pluja”. “Per arreglar-ho només fan nyaps! “, lamenten. “Es tapa un forat, però l’aigua (amb noves plujes) surt per altres llocs, de forma que cau en forma de salt sobre dels treballador, sobre la diversa documentació -alguna molt sensible-, sobre ordinadors i punts de llum i electricitat que posen en perill a les persones que hi treballen”, critica el portaveu sindical. D’aquí que el sindicat reclami una coberta nova.



A més de la denuncia a Inspecció de Treball, i la denuncia pública de la situació, SPA FEPOL ha registrat avui un escrit a la Subdirecció general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia per exigir que, en el mínim temps possible, es porti a terme el canvi de la coberta, així com unes canalitzacions adients que evitin per més temps episodis com els que han esdevingut al llarg de tot aquest temps.