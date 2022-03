Un sindicat de policia reunirà Rufián i els “senyorets de James Bond”

Trobada tan inèdita com oportuna. El sindicat de policia SAP-FEPOL reunirà en un mateix acte els expresidents de la Generalitat i polítics en actiu com és el cap de files d’ERC al Congrés de Diputats i protocandidat a l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián així com la líder de Junts per Catalunya a Madrid, Míriam Nogueras. El motiu de la trobada és la celebració de l’aprovació de la legislació que permetrà la jubilació anticipada dels Mossos d’Esquadra. Una reivindicació històrica.

Segons la convocatòria, l’acte serà divendres 18 de març, a l’Auditori del World Trade Center de Barcelona. Una trobada que signa a més de SAP FEPOL, el sindicat de l’escala intermèdia SEIME. Un dels sindicats històrics dels Mossos d’Esquadra que ha fet bandera de la jubilació anticipada com un greuge comparatiu amb la resta de membres de cossos i forces de seguretat de l’Estat.

En plena polèmica per les declaracions de Rufián en què acusava els membres de Junts per Catalunya de ser “senyorets que jugaven a ser James Bond”, hi haurà trobada amb dirigents destacats juntaires. Així, a més del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena o el secretari general d’UGT Espanya, José Maria Álvarez, hi assistiran Míriam Nogueras, la més alta representant del sector dur de Junts, o la diputada Mercè Perea del PSC. També hi són convidats els expresidents de la Generalitat, Jordi Pujol; José Montilla i Artur Mas.

El motiu de la celebració és perquè l’assoliment de la jubilació anticipada és una “fita històrica”. “És un acte de reconeixement a tots aquells Mossos i Mosses d’Esquadra que assoliran aquest dret durant l’any 2022”. “S’havia de celebrar després de 15 anys de lluita”, remarca el portaveu del sindicat Sap FEPOL, Toni Castejón, que emfatitza l’aprovació del decret que equipara els Mossos d’Esquadra a d’altres policies locals, l’Ertzaintza o els integrants del Cos Nacional de Policia. Una mesura social que es va comprometre en l’anterior legislatura i que després de denses negociacions amb la Seguretat Social i el ministeri de l’Interior així com de funció pública s’ha assolit.